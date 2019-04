E così il tentativo di arrivare ad un accordo tra Ministero della Pubblica Istruzione e Sindacati della scuola è fallito.

Noi socialisti purtroppo non ne siamo stupiti poiché sono anni che denunciamo l’inopportunità di lasciare il governo del Paese in mano alla Lega.

Poco possono d’altronde fare i “cinque stelle” intrappolati nelle sedie di un potere che per loro è sempre più di forma e sempre meno sostanza.

Nove giorni prima delle elezioni europee i Sindacati della scuola sciopereranno e noi socialisti non possiamo che essere solidali con le forze che rappresentano insegnanti e personale scolastico tutto.

Molti sono infatti gli insegnanti che non vedranno rinnovato il proprio contratto scaduto.

I lavoratori della scuola continuano a reggere viva un’ Istituzione che altrimenti collasserebbe su sé stessa.

La solidarietà del PSI va soprattutto a quei precari che andrebbero assunti per adempiere in maniera ancor più efficace al loro compito.

Come il PSI ha già denunciato, a settembre decine di migliaia di pensionamenti nella scuola pubblica lasceranno scoperte altrettante cattedre, quale occasione migliore per assumere docenti?

Perché il governo non ottempera questa necessita’?

E’ necessario che i cittadini se lo chiedano, si chiedano i genitori dei nostri giovani perché tutto ciò stia accadendo.

Il PSI intanto lo chiederà, per mezzo dei suoi Senatori, al Ministro competente.

Luca Fantò

Referente nazionale PSI scuola