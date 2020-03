Il PSI prende atto della chiusura delle scuole e delle università fino al 15 marzo e auspica che tale misura possa efficacemente contribuire al contenimento del virus COVID-19 sul territorio nazionale.

Il PSI sottolinea come in questa drammatica occasione si stia dimostrando necessaria l’azione di coordinamento ed intervento dello Stato sull’intero territorio nazionale.

Il PSI concorda con la necessità che lo Stato intervenga rapidamente con misure a sostegno delle famiglie degli studenti minorenni costretti a non frequentare le lezioni.

Il PSI sottolinea come l’attuale situazione dimostri la necessità che venga predisposto per gli Istituti scolastici del Paese un protocollo operativo nazionale, anche relativo alle azioni di didattica a distanza, da rendere immediatamente efficace nel caso in cui, negli anni a venire, si dovesse malauguratamente ripetere la necessità di sospendere le lezioni per lunghi periodi.

Il PSI si farà promotore della predisposizione di tale protocollo operativo per gli Istituti scolastici italiani nell’incontro richiesto con la Ministra Azzolina.

Luca Fantò

Referente nazionale PSI scuola, università e ricerca