Mentre si riaccende il dibattito sull’eventualità di riaprire a gennaio gli Istituti scolastici, in Veneto, dove peraltro le scuole superiori sono chiuse da tempo, i ricoveri aumentano e abbiamo un quarto dei casi dell’intero Paese. Tra le regioni italiane la nostra è di gran lunga quella col maggior numero di contagi. Il doppio rispetto alla Lombardia che fa molti più tamponi del Veneto. Tamponi molecolari, visto che sull’affidabilità dei test rapidi crescono quotidianamente i dubbi.

Il PSI vicentino non può che sostenere le richieste che provengono da parte della politica regionale e non solo affinché anche in Veneto vengano rafforzate le misure sanitarie preventive.

Il Presidente Zaia annuncia che in momenti come questi delle misure ci vogliono?

Forse il Presidente Zaia, distogliendo per un attimo l’attenzione dagli assembramenti nazionali e dalle pleonastiche richieste di ristori (già concesse, consolidate e regolarmente incrementate dall’attuale Governo), potrebbe trovare il coraggio per chiedere che il Veneto diventi “zona arancione”. Forse il Presidente Zaia dovrebbe cercare di porre rimedio alla mancanza di personale sanitario abbandonando le limitazioni imposte al personale straniero, investendo in formazione e assunzioni a tempo indeterminato i soldi arrivati dal Governo nazionale. Inutile sottolineare quanto importante sarebbe poi poter disporre dei soldi del MES.

Cosa si aspetta? Troppi si crogiolano nell’attesa dei vaccini. Vaccini la cui efficacia è di pochi mesi e quindi poco utile se non potranno essere somministrati alla stragrande maggioranza della popolazione. E intanto a palazzo Balbi sembra si navighi a vista.

Luca Fantò

Segr. Prov. PSI Vicenza