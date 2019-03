Si sono concluse sabato 23 marzo 2019 le Assemblee provinciali del PSI del Veneto. Nelle Assemblee sono state discusse e votate le mozioni congressuali che sostengono i due candidati alla Segreteria nazionale del PSI, Enzo Maraio e Luigi Iorio, e votato i Delegati del Veneto che si recheranno a Roma, il 29-30-31 marzo 2019, per partecipare al Congresso nazionale del PSI.

Le Assemblee del Veneto hanno visto la partecipazione di oltre 600 iscritti, Sindaci del padovano, del rodigino e del bellunese, Assessori e Consiglieri comunali di ogni provincia.

Gli iscritti hanno scelto 20 delegati ed il voto sulle mozioni ha visto la vittoria netta di quella presentata dal compagno Enzo Maraio.

Questa tornata di Assemblee provinciali è servita a fare il punto sulla situazione del PSI del Veneto e a sottolineare le tematiche che maggiormente interessano agli iscritti ed agli amministratori del PSI della nostra regione.

Queste le proposte emerse dai dibattiti svolti a livello provinciale:

– significativo rilancio del sistema infrastrutturale ecocompatibile;

ecologia e ambiente come strumento per creare lavoro nei nostri territori;

– taglio significativo alle tasse sul lavoro per la parte gravante sui lavoratori dipendenti;

– contrarietà una regionalizzazione dell’Istruzione pubblica che sarebbe dannosa più che inutile, l’istruzione pubblica è il principale strumento in grado di offrire a tutti pari opportunità;

– rafforzamento della sanità pubblica e non, come sta facendo la Giunta Zaia, smembramento attraverso l’erosione dei presidi territoriali a evidente vantaggio della sanità privata;

– riforma delle Istituzioni europee che renda l’Europa realmente unita e solidale;

– l’immigrazione intesa non è un pericolo ne uno strumento di campagna elettorale permanente, ma risorsa da gestire in maniera efficiente a vantaggio dell’intera comunità.

Queste le proposte, questo il contributo che i delegati del PSI del Veneto porteranno al Congresso nazionale del PSI

Noi socialisti ci siamo!

Luca Fantò

Segretario regionale PSI del Veneto