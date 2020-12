Quella di usare le denunce per intimidire la stampa libera è un’abitudine che viene da lontano. Appena ad aprile di quest’anno un giornalista de “La Stampa”, era stato clamorosamente denunciato da un generale russo per aver firmato una serie di inchieste sugli aiuti sanitari spediti nel nostro Paese dalla Russia di Putin.

Noi socialisti del vicentino, pur non potendo essere rappresentati in Consiglio Regionale, sottoscriviamo simbolicamente la nota presentata dai Consiglieri dell’opposizione ed esprimiamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai giornalisti del Tgr RAI, de “L’Arena” e di “Oggi Treviso”. Giornalisti che hanno avuto il coraggio di raccontare le difficoltà in cui si trova la sanità della nostra regione. Difficoltà non dovute al lavoro del personale sanitario, sottodimensionato e costretto a lavorare in strutture ormai vicine al collasso.

Troppo facile denunciare per calunnia chi disturba il manovratore invece di accettare le critiche, rispondere nel merito oppure dichiarare onestamente le proprie mancanze ponendovi rimedio.

La sanità del Veneto ha bisogno di più personale, si agevoli quindi il percorso per assumere chi ha le competenze necessarie e, in attesa di nuove assunzioni da concorso, si eliminino gli ostacoli posti all’assunzione di personale straniero. La sanità del Veneto ha bisogno di maggiori risorse economiche, anche rendendo proporzionale l’addizionale IRPEF e sis sostenga con decisione la richiesta dei fondi del MES.

Molte sarebbero le cose da fare, querelare i giornalisti più solerti non rientra tra quelle.

Luca Fantò

Segr. Prov. PSI Vicenza