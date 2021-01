In Veneto c’è un’Assessora regionale che va alla radio a cantare “faccetta nera”:

Come PSI scuola ci chiediamo cosa potrebbe suggerire tale Assessora come oggetto di studio, quali concorsi e progetti sosterrebbe l’assessorato da ella diretto qualora la scuola venisse regionalizzata, sganciando di fatto l’istruzione pubblica statale da quella regionale.

Se il caos generato dall’arlecchinesca riapertura delle scuole a gennaio non basta, ci pensano gli show radiofonici a ricordarci quanto pericoloso sia lasciare alle Regioni autonomia relativamente all’istruzione.

Correttamente, in queste ore, sono in molti a chiedere le dimissione dell’Assessora all’Istruzione della Regione Veneto, Donazzan. Purtroppo è facile prevedere come tali richieste siano destinate a cadere nel nulla. Non è proprio della destra italiana, reazionaria e conservatrice, l’ammettere i propri errori.

Resta l’ammonimento per tutti noi: l’istruzione pubblica non deve essere regionalizzata se non la si vuol far divenire preda degli interessi politici, e forse non solo, locali.

Luca Fantò

Referente PSI scuola, università e ricerca