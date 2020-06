Quasi certamente voteremo per elezioni regionali nella seconda metà di settembre.

Noi socialisti del vicentino siamo consapevoli della forza elettorale dell’appena incoronato leader del centrodestra veneto, Luca Zaia. Una dura campagna elettorale aspetta il centrosinistra della nostra regione, una battaglia che dovrà vedere tutti i partiti del centrosinistra lavorare insieme per arrestare quella che sembra una cavalcata trionfale dell’attuale Presidente della Regione.

Il PSI affronterà le elezioni cercando di garantire ai cittadini del Veneto la presenza nel prossimo Consiglio regionale di eletti in grado di promuovere pari opportunità tra cittadini e battersi per i valori costituzionali dell’antifascismo.

Il “tanto peggio tanto meglio” che sembra voler caratterizzare la campagna elettorale di alcuni partiti non si confà alla nostra tradizione socialista e democratica. L’opposizione al centrodestra deve essere rafforzata, non distrutta per poter rinascere come un’improbabile fenice centrista.

Noi socialisti vicentini pensiamo che tutte le forze politiche del centrosinistra, nel rispetto delle loro peculiarità politiche e tattiche, debbano avere come principale obiettivo quello di proporsi come alternativa al candidato del centrodestra veneto.

Luca Fantò

Segr. Prov. PSI Vicenza