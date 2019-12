Esiste ancora un divario tra la rappresentazione che molti di noi abbiamo della sanità in Veneto e la realtà. L’idea generale è che si tratti di un sistema efficace, tutto sommato efficiente e in parte è ancora così…nonostante dieci anni di Lega al governo della Regione e solo grazie all’impegno del personale sanitario del Veneto.

Ma la realtà comincia ad essere diversa e, per chi riesce ad avere un quadro d’insieme, la situazione della sanità veneta appare decisamente precaria. E’ infatti in atto da anni un lento scivolamento della sanità pubblica, a favore, ovviamente, di quella privata. Non una rivoluzione liberista, come quella vagheggiata un tempo da Berlusconi ed i suoi accoliti, ma una lenta trasformazione del sistema sanitario regionale, da pubblico a privato, senza strappi, ma con metodica continuità.

Tagli alla spesa, assunzioni del personale procrastinate e poi non effettuate, medici mal pagati e costretti a ritmi da fabbrica fordista, cittadini in ansia costretti ad aspettare tempi ingiustificabili per prestazioni che il privato offre celermente. Privato con cui la Regione si convenziona e quindi di fatto sostiene economicamente.

Ci sono reparti degli ospedali del Veneto che non hanno più medici e che devono chiudere.

Ci si rivolge alle cooperative per non assumere infermieri e gli infermieri più giovani vanno altrove a lavorare.

Nonostante tutto ciò la sanità pubblica resiste, grazie ai medici e agli infermieri che sacrificano sé stessi e le famiglie per il bene comune. Ma tutto ciò non basterà.

Questo è il quadro della situazione, questa è la politica della Regione in materia di sanità, questi i risultati di una gestione autonoma dei territori?

Noi socialisti pensiamo e proponiamo che il personale della sanità abbia salari dignitosi, che medici della sanità pubblica non debbano sentire la necessità di avere altri lavori (che dovrebbero essere vietati) e che l’impegno delle Regioni per la sanità si concentri sui dipendenti pubblici e le risorse usate sinora per i privati, al pubblico tornino.

Noi socialisti pensiamo che qualcosa debba cambiare, che sia necessario potenziare il sistema sanitario pubblico, abolendo i ticket, aumentando i salari e per far ciò, per sostenere questo oneroso compito, pensiamo debbano essere utilizzati i fondi sinora concesso alle strutture private.

A gennaio noi socialisti organizzeremo un convegno regionale ed una conferenza programmatico proprio per affrontare la questione della sanità veneta e per definire e condividere le nostre proposte.

Luca Fantò

Segr. reg. PSI del Veneto