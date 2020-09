Ad oltre 120 anni dalla nascita del Presidente della Repubblica, a Vicenza nessuna via o piazza porta il suo nome.

Il PSI vicentino sollecita il Consiglio Comunale del capoluogo berico a porre rimedio a questa grave mancanza.

Noi socialisti vicentini ci rivolgiamo in special modo a coloro che spesso si richiamano, almeno nelle parole, ai valori della Resistenza, dell’unità nazionale, della libertà e della giustizia sociale, valori tutti incarnati dal Presidente Pertini.

Oggi pomeriggio a Vicenza, noi socialisti vicentini ci riuniremo per ricordare Sandro Pertini, speriamo che tale ricordo solleciti oltre che il ricordo anche l’azione dei Consiglieri comunali di Vicenza.

Luca Fantò

Segr. Prov. PSI Vicenza