Il nostro attento direttore sulle colonne di questo stesso giornale, il 4 giugno, ci ha raccontato che in un preciso punto dell’ultima poderosa opera di Bruno Vespa, “Perché l’Italia diventò fascista e perché il fascismo non può tornare” (pubblicata nello scorso dicembre), si fa esplicito riferimento all’Avanti! online.

Tale citazione da parte di un così esperto giornalista non può che fare molto piacere. Ma pensando proprio a quel titolo devo, però, ammettere (senza nulla togliere al meritevole contenuto del testo) che non sono affatto convinto che il fascismo non possa fare un giorno un suo eventuale ritorno – magari fosse vero! -. Purtroppo, invece, si stanno sempre più moltiplicando (e pure consolidando) quei truci episodi messi in campo da coloro che, senza alcuno scrupolo, vanno inneggiando nostalgicamente alle dottrine provenienti dal tribolato Ventennio. Definirli solo episodi sporadici mi sembra oramai alquanto riduttivo.

Uno degli ultimi fattacci – in tal senso – è quello che due giorni fa ha coinvolto Maurizio Folli, segretario metropolitano di Firenze del Psi, al quale menti veramente eccelse gli hanno rivolto questa sconcertante frase: “Porco Folli socialista il 10 giugno si avvicina come Matteotti”. I socialisti, purtroppo, non sono certo nuovi a tali ignobili attacchi. Pur tuttavia, ciò che è accaduto, desta comunque sempre molto dispiacere. Sento quindi il desiderio di esprimere calorosamente tutta la mia più vivida solidarietà al nostro caro amico e compagno Folli. Sicuro che egli saprà ben fronteggiare questa torpida intimidazione.

I socialisti (e Giacomo Matteotti, di cui proprio domani se ne rievoca il martirio, ne è un indimenticabile esempio) non si sono mai piegati e mai lo faranno. Quei poverini di cui dicevo sopra ne prendano atto.

Luciano Masolini