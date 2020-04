Luciano Pellicani, intellettuale a sinistra ma controcorrente

«Il comunismo non è una buona idea realizzata male. E’ proprio un’idea sbagliata», così Luciano Pellicani di famiglia comunista, eretico e controcorrente, come dovrebbero essere gli intellettuali parlava tra quelli di sinistra assuefatti all’idea dominante di un comunismo religioso.

Studioso e provocatorio, ma anche docente emerito di Sociologia politica alla LUISS di Roma, e per anni direttore della rivista socialista Mondoperaio che sotto la sua direzione ha rappresentato un laboratorio del pensiero riformista, oggi ci ha lasciato e tutta la comunità socialista piange la sua dipartita.

“Prima del primo incontro con il leader socialista (Craxi, ndr) – racconta Pellicani – ero tentato di andare via dall’Italia. D’altronde qui non c’era più nessuna casa editrice disposta a pubblicare i miei libri, perché ero stato tacciato di essere neofascista”. Un uomo di sinistra che ha sempre puntato il dito contro alcuni atteggiamenti ‘ortodossi’ di una certa sinistra, non è un caso che sia stato l’unico ad essere fischiato durante la manifestazione a Roma dell’Ulivo del 2002, in cui dal palco attaccò Antonino Di Pietro, lui che ha più volte ricordati come in Italia, “manchi una grande idea di riforma a partire da quella sulla giustizia in chiave garantista”.

“Scienza, tecnologia e mercato hanno prodotto, dal Rinascimento in poi, la società attuale. Con risultati incredibilmente positivi rispetto ai secoli precedenti, risultati che sarebbe folle negare: pensiamo agli enormi progressi fatti nella medicina, nella lotta a malattie che prima mietevano in tutto il mondo milioni di vittime ed oggi, invece, in buona parte del pianeta, sono quasi completamente scomparse”, diceva il professore riguardo al suo saggio ‘l’uomo spaesato’, avvertendo “Però questo saggio, senza voler negare tutto ciò, mette in guardia anche contro i rischi che oggi l’umanità corre per un impiego eccessivo e distorto di scienza e tecnologia, e per l’esaltazione del liberismo selvaggio, che ha portato alla concentrazione della maggior parte delle ricchezze mondiali nelle mani di pochi gruppi privilegiati risiedenti nel mondo industrializzato”.

Il suo sguardo lucido e le sue analisi, mancheranno.