Il largo consenso che si è espresso intorno al documento #ilDomanièAdesso e verso la figura di Enzo Maraio ci riempie di orgoglio e ci carica di una immensa responsabilità. Il lavoro di questi anni, sui territori, nelle amministrazioni e tra le persone ha prodotto un enorme risultato. Con Enzo Maraio si apre una nuova stagione sia per il nostro partito sia per l’intero centrosinistra. Infatti ogni riga della mozione è impostata all’indicativo futuro.

È inclusiva e attenta al ruolo che da oggi il nostro partito deve avere come motore di un’innovazione generale del modo di concepire una grande alleanza che possa puntare a un cambiamento possibile e a una costruzione di un nuovo e più grande luogo di partecipazione comune, civile , culturale e politica. Fondamentale che si scelga di partire proprio dal mezzogiorno per affrontare un’emergenza nazionale e europea!

Ringrazio il compagno Enzo Maraio per la sua abnegazione, ringrazio tutto il Partito Socialista Italiano per aver scelto di puntare su un brillante giovane amministratore campano che ha dimostrato di saper essere dinamico, capace e sempre attento ai bisogni e ai desideri di chi si trova in difficoltà in un’area del Paese così bella e così difficile. Grazie alla Segreteria del PSI Campania per il sostegno al sottoscritto nel compito di rilanciare il partito a Napoli.

Appuntamento al Congresso con #ilDomanièAdesso

Luigi Di Dato

Commissario prov. PSI-Napoli