“Il coronavirus sta diventando un triplo problema: oltre che sanitario ed emergenziale sotto il profilo organizzativo, il Paese è in piena emergenza economica e finanziaria. Governo inadeguato. Il Presidente della Repubblica dovrebbe istituire in poche ore una task Force guidata da Mario Draghi con pieni poteri che vada in Europa e di concerto con gli altri Paesi, solleciti aiuti economici alle famiglie e alle imprese che rischiano il fallimento”.

Così Luigi Incarnato, Segretario Regionale Psi Calabria, in una nota su Facebook. “Giusto predisporre quarantene, ma esse vanno accompagnate da misure concrete a sostegno del sistema economico: superamento del patto di stabilità; congelamento dei mutui; blocco dei pignoramenti e delle cartelle equitalia e delle agenzie delle entrate; blocco del pagamento dei contributi previdenziali per le aziende private; un piano straordinario di assunzioni per gestire l’emergenza sanitaria, medici e infermieri in primis” – Conclude il dirigente Socialista