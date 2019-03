Gli amministratori socialisti, da sempre impegnati con passione nei propri territori, restano un patrimonio per il nostro partito. Sono contento inoltre che il dibattito congressuale stia facendo emergere una riflessione critica sulla legge Delrio, sulla quale i deputati socialisti nel 2014 votarono a favore quando si sarebbe potuto votare contro.

Una sola precisazione: va ricordato ai sostenitori di un’alleanza con il Partito Radicale per la nuova Rosa nel Pugno, che fu proprio il PR a far naufragare La Rosa nel pugno nel 2006 a causa del diniego da loro posto alla presentazione del simbolo della Rosa nel Pugno alle elezioni amministrative del 2006. Con la lunga storia socialista, da Matteotti a Morandi amministratori socialisti nei loro piccoli comuni, questa posizione non c’entra nulla.

Luigi Iorio