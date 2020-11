Iorio: Per Bonafede processo penale va oltre le garanzie processuali

Inserire nel decreto (ristori Bis) due norme relative al processo penale già di per se fa ridere. Va approfondito meglio di nn sa di sta parlando. La prima nomea consiste nell’abbandonare un uomo o una donna in custodia cautelare (secondo la costituzione innocente fino al terzo grado di giudizio) sine die, causa sospensione dei termini relativa all’emergenza “covid19” . La seconda voluta sempre dall’ottimo ministro Bonafede prevede l’impossibilità per il difensore di fiducia di discutere il processo in secondo grado. In sostanza per Bonafede il processo penale deve andare oltre le garanzie processuali degli imputati, con l’idea magari, in futuro, di sostituire la funzione giudicante della magistratura con la piattaforma Rousseau.

Luigi Iorio

Coordinatore della segretaria nazionale del Psi