L’autonomia differenziata, invocata da alcune Regioni del Nord, è diventata il problema del giorno . Alle argomentazioni dei Nordisti, si contrappongono, in ordine sparso, quelle dei Sudisti. Il Nord, per giustificare la richiesta di autonomia, richiama la Costituzione; indica l’esigenza dei costi standard; sostiene di pagare più tasse e di avere meno risorse dallo Stato; ecc. Il Sud risponde in modo confuso. Marco Esposito, su Il Mattino, ha parlato di pregiudizi e bugie dei secessionisti. La cosa che non sopporto è l’utilizzo della Costituzione per sostenere una richiesta, che è solo di natura economica. Purtroppo, esistono numerosi “politici zoppi”, che cercano, alzando i toni, di apparire difensori del proprio territorio. Ainis ha registrato un notevole “bullismo” regionale. Io penso che tutto sia figlio dell’egoismo territoriale, ingigantito dalla fine della solidarietà tra gli operai del Nord e i contadini del Sud e dalla rinascita delle Corporazioni territoriali. Quando la politica era concepita come arte e missione, l’Italia, che era sommatoria di zone, si mise in cammino verso traguardi unitari e solidali. Nell’ultimo trentennio, periodo più lungo di un ciclo economico, si sono riunite solo le negatività. Dal Nord, sono scesi modernismo e banditismo bancario-finanziario-assicurativo e dal Sud sono saliti Camorra, Mafia, ‘Ndrangheta, Sacra Corona, Furbizia borbonica, ecc. Il Paese è unito solo dalla corruzione, che fa stare tranquilli i ricchi. Questi fanno finta di aiutare i poveri, nel mentre fanno crescere la povertà, le diseguaglianze e, quindi, i poveri. Purtroppo, le leggi nate per aiutare il Meridione (Cassa, Fondi per il terremoto,ecc) sono state utilizzate con miopia, che, dopo la grande illusione, ha fatto aumentare la distanza tra Nord e Sud. Non dobbiamo, nemmeno, negare la presenza di meridionali, che piangono per avere risorse da aggredire.

Sull’Irpinia, ad esempio, dopo il terremo dell’80, sono caduti più soldi di quanti Bonn versò su Berlino. Berlino, però, si è sviluppata ed attrae, mentre l’Irpinia è diventata più povera ed espelle le energie giovanili. A questo punto, la domanda:- Le Regioni meridionali come devono reagire alla richiesta nordista? Non con il solito metodo piagnone, da sfruttati e derubati. Molte volte, ci comportiamo come gli arabi nei confronti dell’ Occidente. Dobbiamo accettare la sfida e impegnarci per eliminare la nostre lacune, alcune delle quali sono di natura culturale: “bravissimi nel fotografare, non capaci di costruire”. Per passare dalle intenzioni ai fatti, bisogna capire che la politica è uno strumento per migliorare le condizioni socio-economiche di un territorio, grande o piccolo, che sia. Il politico, che non conosce le risorse da valorizzare, non è adeguato. Il potenziale di una risorsa è relativo alle caratteristiche dell’economia del momento. Oltre al terreno, risorsa eterna, l’economia virtuale, che sta emarginando quella tradizionale, ci indica altre risorse da valorizzare. Esse sono:1) Il risparmio. Il totale italiano è di 4.300 miliardi euro, che corrisponde a 69.500 euro pro capite.

La popolazione del Mezzogiorno è di 20.697.054 abitanti. Potremmo ipotizzare un risparmio meridionale di 1.400 miliardi di euro. Chi lo utilizza come “merce” per alimentare attività bancarie, finanziarie e assicurative? 2) Il settore assicurativo. Se ipotizziamo un’auto ogni due abitanti, al Sud abbiamo 10.398.527 auto. Con un premio assicurativo annuale di 500 euro, abbiamo un totale di 5.199.263.500 euro, che diventano 30 miliardi (1/3 dei premi totali), se ci consideriamo tutti i rami assicurativi. A Sud di Roma, non c’è una società di Assicurazione e il fiume di soldi va verso il Nord, italiano e straniero. E, i meridionali stanno a guardare. Propongo di creare una o più Società Assicuratrici Meridionali. 3) Le Fondazioni Bancarie, che sono 88, gestiscono annualmente 28.000 miliardi di euro (Nord 55,6%, Centro 33,3%, Sud 11,1%). Per le attività culturali, a 1/3 di abitanti, è riservato 1/10 delle risorse. In Piemonte si sono 9 Fondazioni, quante ce ne sono in tutto il Sud. I Governatori delle Regioni del Sud dovrebbero rafforzare le Banche Meridionali. 4) La Sanità, che provoca un grandissimo giro di affari e una notevole occupazione.

Il settore non richiede materie prime, ma preparazione universitaria, organizzazione e serietà. In ogni provincia del Sud ci sono Ospedali. Ciononostante, aumentano i meridionali, che vanno a curarsi al Nord. La Campania ha versato, nel 2017, alle Regioni del Nord, oltre 380 milioni. 5) I rifiuti, che vengono trasferiti al Nord, non potendoli smaltire in logo, con sommo gaudio della malavita e delle Imprese, che li smaltiscono? Quanto costa questo regalo? 6) Scuola e Formazione. Quanti giovani meridionali si iscrivono alle Università del Nord, diventando consumatori settentrionali? Potremmo aggiungere altri settori. La causa di tale dipendenza è il basso livello della politica. Speriamo in una nuova alba politica.

Luigi Mainolfi