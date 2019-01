L’underwear di Calvin Klein a Napoli

Calvin Klein, Inc. ha annunciato la recente apertura del nuovo store CALVIN KLEIN UNDERWEAR a Napoli. Il nuovo negozio CALVIN KLEIN UNDERWEAR, situato nel cuore storico di Napoli, si estende su una superficie di 81 metri quadri ed offre le linee underwear, sleepwear e loungewear uomo donna. Il nuovo design concept esprime l’estetica minimal e moderna del marchio con un’ aggiunta di colore e materiali pregiati per esaltare l’esperienza di acquisto. Tendaggi color crema incorniciano l’interno, mentre i tappeti geometrici e folti in color rosa tenue e verde danno un tono lussuoso e contribuiscono a creare un elegante contrasto al grigio cemento. Il tessuto Kvadrat/Raf Simons riveste le sedie Utrecht di Gerrit Thomas Rietveld, distribuite da Cassina. Le immagini sovradimensionate dei modelli, oltre a delineare gli spazi, comunicano i messaggi chiave dei prodotti della stagione.

Andrea Malavolti