Ma dove andiamo senza legge elettorale

Siamo il Paese delle minacce e degli spintoni, dove nessuno ha mai il coraggio di fare a pugni, è la storia degli italiani brillantemente raccontata nelle pellicole di ‘neorealismo’ più belle del dopoguerra.

Il riferimento è agli ‘spintoni’ che le opposizioni danno al Governo, che il Governo dà alle opposizioni e sempre il Governo riceve dalla stessa maggioranza che lo sostiene, viste le continue pressioni esercitate da parte di essa.

Sentiamo ripetere, come un tormentone, se cade l’Esecutivo non ci sarà un rimpasto, il Governo non entrerà nel ‘Bimby’ per farsi cucinare, la strada maestra potrà essere solo il voto. Si, vabbè, ma con quale legge elettorale, dopo l’inopportuno referendum propagandistico promosso dal Movimento 5Stelle e sciaguratamente votato dagli italiani?

Torniamo alle minacce e agli spintoni promossi dai politici per il popolo che, ahimè, li sta ad ascoltare; ascolta le sciocchezze che gli vengono raccontate ad arte, oppure, ma non lo voglio pensare, anche i politici, spesso, non sanno quello che fanno e quello che dicono.

Poi, certo, in soccorso arriva sempre il saputello che, con il dito alzato, ci racconta che la legge elettorale denominata ‘mattarellum’ venne approvata in una notte!

Qui mi fermo e lascio a voi le debite riflessioni, perché vi pare che siamo in una situazione dove, d’amore e d’accordo, il Parlamento potrà approvare d’emblée una legge elettorale per completare l’iter del referendum che ci ha lasciato in mezzo al guado?

Assolutamente no, i pentastellati non faranno mai karakiri, sono mica giapponesi, loro!

Costretti, dunque, a convivere con questo Parlamento, un terzo grillino, fino alla fine della legislatura, con l’aggravante di eleggere un Presidente della Repubblica ‘azzoppato’: curiosi di vedere chi sarà eletto agli inizi del prossimo anno! È per questo che Matteo Renzi, giustamente, forse vorrebbe un Esecutivo super partes che possa dare vita ad un Governo con pochi compiti, ma vitali: vaccinare gli italiani e toglierli dall’incubo pandemico, rilanciare l’economia con progetti all’altezza di un Grande Paese con i soldi del Recovery Fund, ma con un Recovery plan ‘degno’ realizzato da uomini preparati. Obiettivo: riconquistare quella credibilità internazionale compromessa dalla politica estera promossa da Luigi Di Maio e, qualche tempo prima di lui, da Angelino Alfano, e poi, la Scuola, la Scuola, la Scuola! Solo così potremo guardare al futuro e avere il diritto di parlare di new generation, e non a vanvera come facciamo oggi!

Giuseppe Conte, e i suoi sponsor di sempre: Rocco Casalino, Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede e Danilo Toninelli, tanto per nominarne alcuni, sono brava gente, per carità, ma non all’altezza del compito. Accidenti, dopo i disastri al ministero delle Sviluppo Economico, al ministero del Lavoro e alla Farnesina, vorremmo mica mandare ‘Giggino’ al Viminale solo perché era invidioso di Matteo Salvini, quando ha ricoperto quel ruolo al solo scopo di ributtare i migranti in mare! Qui si tratta del nostro Bel Paese, un Bel Paese che merita di meglio che questa sgangherata Classe Dirigente!