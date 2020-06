Malta. Caso Galizia, nuove sorprese e ripercussioni dal

Il caso di Daphne Caruana Galizia, la giornalista uccisa a Malta mentre stava sviluppando un inchiesta giornalistica sui legami tra affari e politica e che, dopo le manifestazioni di protesta dei cittadini, aveva portato nel gennaio di questo anno alle dimissioni del Governo di Joseph Muscat continua a riservare nuove sorprese e ripercussioni. Sia il partito di Governo, quello dei laburisti, sia quello di opposizione, i nazionalisti, vengono ancora investiti dagli strascichi di fango venuti alla luce nel corso dell’inchiesta in atto da parte della magistratura maltese. Un deputato del partito nazionalista ha chiesto che si faccia un’inchiesta interna per sapere se vi fu un episodio di corruzione da parte dell’imprenditore Fenech, accusato di essere il mandante dell’assassinio della giornalista, che non voleva che fosse eletto al Parlamento Europeo un candidato nazionalista a lui sgradito.

Fenech avrebbe dato 50.000 euro al partito affinché questo candidato fosse messo in secondo piano nel corso della campagna elettorale. La cosa sarebbe venuta alla luce nel corso di un’ udienza del processo allo stesso Fenech tuttora in atto per una testimonianza fatta sotto giuramento. Ma lo stesso partito laburista fatica a sganciarsi dagli intrecci criminosi derivati dall’uccisione della Caruana Galizia. Il Premier Robert Abela ha chiesto le dimissioni da vicepresidente del partito laburista di Chris Cardona. Cardona, che era Ministro dell’Economia nel Governo Muscat, avrebbe addirittura pagato , servendosi della collaborazione del suo capo ufficio, per l’ omicidio della giornalista. Questo sarebbe venuto fuori nel corso delle indagini. Cardona, che non è più neanche parlamentare, ha negato ogni addebito ma nel partito laburista e’ già iniziata la corsa interna per la sua sostituzione come vicepresidente. Ci sono voluti due anni e mezzo ma finalmente la verità sta vendendo alla luce sul caso di Caruana Galizia nonostante i tentativi di insabbiamento verificatisi più volte. Le pressioni internazionali e dell’opinione pubblica hanno fatto sì che si sia fatta chiarezza sugli intrecci tra malaffare e corruzione e potere politico proprio partendo dalle inchiesta giornalistica e puntando sui cosiddetti Panama papers, cioè i documenti che provano i traffici offshore e di riciclaggio di denaro. I laburisti che governano Malta hanno rinnovato totalmente la loro classe dirigente attuando il cambio della loro guida politica con Robert Abela che collaborando con gli inquirenti lavora attivamente per restituire all’isola un volto di trasparenza e di correttezza amministrativa messo a dura prova dalla vicenda della giornalista fatta saltare in aria nell’ottobre 2017 mentre saliva sulla sua macchina.

Alessandro Perelli