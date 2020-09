Mama, un viaggio sofferto e autobiografico

Un lungometraggio sofferto, autobiografico. Quello che si irradia dallo screen digitale, in un a superba asettica definizione, quasi verrebbe dire pittorica collezione d’interni alla Vermeer, è la saturazione del colore, con la palese ovvia alternanza di vita e morte.

L’impressione è icastica, simile al capolavoro di Dreyer, Ordet (la parola), chiaramente citato nel pranzo del padre con i nonni in una rurale Cin a degli inizi ’90.

Riti semplici, arcaici, essenzialità, in un mondo di affetti in cui il senso della vita e della morte è scandito dalle composte, sacrali figure delle anziane, depositarie nel volto del dolore delle nascite, delle cure date ai figli, della dipartita delle figlie nel dare alla luce.

E se comunque l’uso (od abuso) della macchina fissa, smaterializza , astraendo, i sentimenti, essi acquistano un carattere catartico, universale.

Mai come in questo film l’uso del digitale , con tutta la sua drammatica valenza documentaristica ed espressiva, permette una sorta di “esplorazione” tra docu-fiction e diario intimo.

Vi è comunque quel gusto per la Cina rurale, solo in lontananza in poche inquadrature si intravvede la metropoli, piovra tentacolare che è sullo sfondo, dialetticamente estranea.

La fatica della gestazione della madre della protagonista, Xiaoxian, dodicenne, è anche un passaggio di testimone tra le generazioni, nel culto degli antenati.

La fiamma accesa con la lucerna sul tumulo della madre rinvia ad una assopita matriarcalità contadina, custode di leggi antichissime.

Quindi lo spettatore europeo esce commosso dal frame intimo, saturo di associazioni oniriche e rituali.

Un testimonianza antropologica, su un mondo che speriamo non scompaia mai del tutto.