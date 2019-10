“Mamma Roma a colori”, un libro che (non) ti aspetti

Ci sono scrittori che qualsiasi cosa scrivano appaiono sugli scaffali delle novità delle maggiori librerie, sono presenti in tutte le pagine culturali dei grandi quotidiani, e puntualmente invitati in innumerevoli trasmissioni televisive.

E poi ci sono scrittori che pur essendo grandissimi vengono totalmente ignorati dalla critica, dai media e dai lettori. Ma non se ne preoccupano. Il loro scopo non è “vendere”, ma scrivere, scrivere, scrivere, lasciando agli altri il compito di scoprirli. È il caso di Fernando Acitelli, poeta e splendido narratore romano, noto solo a una piccola élite di letterati, i cui magnifici testi sono saliti alle cronache solo quando si è fatto canzoniere del calcio con i suoi “La solitudine dell’ala destra”, “La tristezza delle ripartenze” e il romanzo immaginifico “Un mondo senza Totti”.

Ci sono editori, quasi tutti, che quando decidono di pubblicare un libro fanno indagini di mercato, guardano a quante copie potrebbero essere vendute, valutano se l’argomento è di moda o può raggiungere un grande pubblico, come se il libro e il suo autore fossero semplicemente un bene di consumo da lanciare sul mercato.

E poi ci sono editori che credono ancora nella missione culturale del loro mestiere, che pubblicano guardando più alla qualità che alle future vendite, che hanno il coraggio di proporre anche testi difficili, innovativi, in qualche modo rivoluzionari. È il caso della piccola casa editrice romana “Ponte Sisto” che conosciuto Fernando Acitelli non ha esitato ad accoglierlo tra le sue braccia: matrimonio d’amore e non d’interesse.



“Mamma Roma a colori” è l’ultimo libro nato da questo felice connubio: 489 pagine senza un punto, senza un paragrafo, senza un capitolo, “un fragore di parole” che vede protagonista non tanto Roma, quanto le sensazioni e le domande che si pone il protagonista nel suo vagabondare per le strade della Capitale. Il libro è una passeggiata senza meta, senza obblighi o orari, che parte dal Quadraro, borgata periferica a sud della capitale, cuore di tutta la narrazione. Acitelli ci porta con le sue considerazioni e le sue immagini tra quelle casette a due piani, quell’edilizia popolare degli anni trenta, quelle abitazioni, a volte restaurate, altre decadenti, che conservano la loro autenticità a dispetto del trascorrere del tempo e delle mutazioni che le circondano. Fotografie in bianco e nero che l’Autore ferma e rende eterne con le sue parole, come a volerle difendere dall’avvento del “colore”, della volgarità, delle mode. Il Quadraro che ancora resiste, prima che coloro che ”hanno tradito la classe operaia”, gli “intellettuali con occhiali alla Arthur Miller” ne comincino la colonizzazione, così come è accaduto per San Lorenzo, Ostiense, il Pigneto, la Garbatella. Ma guai a pensare a un’operazione nostalgica o a un’accusa alla modernità. Acitelli non giudica, non condanna: racconta e lo fa con una scrittura unica che dal cuore del Quadraro si snoda per le arterie, le vene, i capillari della Capitale, passando da Tor Pignattara, alla Roma umbertina di Piazza Vittorio, alla centralissima via dei Condotti, senza alcun ordine preferenziale, come se per chi narra centro o periferia fossero la stessa cosa.

“Mamma Roma a colori” è però anche, per chi sa leggere tra le righe, un romanzo fortemente politico nel quale la critica sociale, che si nasconde tra riferimenti letterari, incontri e racconti, è garbata ma feroce. Acitelli raccoglie il testimone lasciato da Flaiano prima, e da Pasolini poi, e si fa cantore vagabondo dell’ultima romanità a testimonianza che in un paese, dove il libro più venduto è quello di una star dei social, c’è ancora spazio per un capolavoro.