Manifestazione Sardine. Psi Roma: “Sempre a disposizione di una piazza antifascista”

La segreteria politica della Federazione Metropolitana di Roma, riunitasi ieri, ha deciso di aderire alla manifestazione nazionale delle “sardine” che si terrà domani, sabato 14 dicembre in Piazza San Giovanni, a partire dalle ore 15.

“Parteciperemo alla manifestazione senza bandiere e striscioni riconducibili al PSI non perché abdichiamo ai nostri simboli, anche solo per poche ore, ma per rispetto degli organizzatori e di una piazza che sta facendo riemergere elementi costituenti del nostro partito.

La natura popolare, l’antifascismo, la necessità di fare fronte a derive antiautoritaria, la negazione di un linguaggio becero sono elementi che ci fanno aderire con convinzione alla manifestazione che speriamo possa trasformarsi in un segnale rivolto ai principali attori di un centrosinistra largo che possa organizzarsi per contrastare l’ondata nazionalista, pauperista e revisionista.

Invitiamo, pertanto, tutte le compagne ed i compagni di Roma a scendere in piazza domani sabato 14 dicembre. Diamo appuntamento alle ore 15 in Piazza San Giovanni!”

Così in una nota la Segreteria PSI Federazione metropolitana di Roma.