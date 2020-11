Manovra d’emergenza

Oggi la Manovra di Bilancio passerà dal Consiglio dei Ministri, prima di approdare alla Camera dei Deputati. Un articolato imponente: oltre 200 articoli per finanziare in maggior parte la sanità e il mondo del lavoro fra sgravi per le assunzioni degli under 35, finanziamenti per l’imprenditoria femminile e proroga della cassa integrazione. Importanti le misure per sanità: viene portato a 32miliardi il fondo per ristrutturare e migliorare l’innovazione tecnologica delle strutture ospedaliere, fino ad un aumento degli stipendi per gli infermieri. Una nuova manovra da quaranta miliardi che sarà la base della ripartenza della nostra economia del prossimo anno. Non comprendo un ulteriore contributo, presente nelle bozze che circolano in queste ore, di altri cento milioni da impegnare nell’acquisto di monopattini elettrici. Di certo non sono una urgenza per i cittadini italiani.

Quei soldi si potrebbero investire per dare sostegno alle partite Iva e ai commercianti costretti a chiudere perché si trovano nelle zone rosse o meglio ancora, investirli in cultura mettendo in campo, per esempio, un grande piano di promozione culturale realizzando un ingente programma di eventi coinvolgendo tutti i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale. Una manovra di certo imponente ma che dimentica molti settori economici del nostro paese. Noi ci siamo, per contribuire a renderla più equa e giusta.

Enzo Maraio