Spettacolo, Nencini: “Ottimista per emendamento tax credit”

“È stato presentato un importante emendamento al Dl Ristori. Si tratta del tax-credit per il biennio 2021 – 2022 per tutto il comparto dello spettacolo dal vivo, proprio la proposta avanzata dalla pluralità di quel mondo durante le recenti audizioni”.

Lo ha riferito il presidente della Commissione Istruzione cultura spettacolo e sport del Senato, Riccardo Nencini, che specifica: “Assieme a larga parte della commissione cultura, maggioranza e opposizione, ho raccolto quella proposta. Sono ottimista: non vedo ragione perché il governo non debba farla propria. Ringrazio anche il ministro Franceschini per aver istituito presso il ministero un tavolo di confronto permanente con il mondo delle arti”.