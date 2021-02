Kustermann, in streaming le “istruzioni per l’uso” di Perec

Venerdì 5 febbraio alle ore 21:00, e sabato 6 alle 19:00, seconda tornata di appuntamenti con le letture a puntate del romanzo di Georges Perec “La vita istruzioni per l’uso”, organizzate dal Teatro Il Vascello di Roma. Novantanove appuntamenti bisettimanali offerti in streaming gratuito su Piattaforma Zoom Teatro Vascello, link di invito: https://zoom.us/j/8371827431 – ID Riunione 837 182 7431; o inviando una mail a promozioneteatrovascello@gmail.com.

Mattatrice è Manuela Kustermann, ideatrice del progetto e direttrice artistica de Il Vascello, affiancata da Alkis Zanis e da una serie di ospiti a sorpresa, come Cristina Borgogni che sarà la special guest di sabato.

Un progetto figlio dell’emergenza causata dalla pandemia che la Kustermann spiega così: «L’idea di proporre al pubblico una maratona letteraria al momento ci è sembrata l’unica alternativa valida in attesa di ritornare a vedere gli spettacoli teatrali in presenza. Una scelta dettata anche dalla necessità di garantire continuità lavorativa al nucleo fondante e gestionale del Teatro, ma anche un modo di tenere acceso un legame con il proprio pubblico, crediamo anch’esso come noi disorientato da questo terribile momento e che tiene a freno la voglia di uscire liberamente, di ritrovarsi con gli altri e condividere la grande emozione di un spettacolo in presenza, dal vivo, con tutto il coinvolgimento che questo implica».

Considerato uno dei capolavori del Novecento e pubblicato nel 1978, “La vita istruzioni per l’uso” secondo la Kustermann è «Un romanzo straordinariamente adatto da leggersi a puntate senza che l’ascoltatore perda il filo tra un appuntamento e l’altro».

Il romanzo è ambientato in un vecchio palazzo parigino di dieci piani situato in Rue Simon-Crubellier, un nome inventato dallo scrittore che, in 500 pagine e 99 capitoli, mette a nudo le storie dei suoi abitanti che, nell’arco di cento anni, si intrecciano tra un appartamento e l’altro, ricostruendone gli oggetti, le azioni, i ricordi, le sensazioni, le fantasticherie. Un meccanismo ingegnoso che ha divertito e intrigato i lettori di tutto il mondo.