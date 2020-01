Maraio. Da Mattarella forte richiamo a responsabilità

Oltre 10 milioni di italiani hanno seguito il discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella. Lo share ha sfiorato il 60 per cento. Si tratta di dati rilevanti e quasi sovrapponibili a quelli dell’anno precedente. Il discorso del presidente della Repubblica: ‘Fiducia nell’Italia, spazio ai giovani’

Immediato il plauso bipartisan e le reazioni del mondo della politica che sono giunte al capo dello Stato. “Consegnare un Paese migliore per i nostri figli è un compito impegnativo ma alla nostra portata. L’importante è che ciascuno di noi si impegni in questa direzione e non perda di vista questa finalità”, ha sottolineto il premier Giuseppe Conte. “Faremo la nostra parte”, promette il segretario del Pd Nicola Zingaretti. “La politica colga l’invito alla coesione”, è il commento di Silvio Berlusconi.

Il Segretario socialista Enzo Maraio parla di “un forte richiamo alla responsabilità, un discorso di alto profilo istituzionale. Senso civico, fiducia, tutela dell’ambiente e del lavoro, valorizzazione della ricerca e della cultura, attenzione alle persone deboli del Paese. Parole chiave che testimoniano ancora una volta la lungimiranza del Presidente Mattarella”.

Unico a speculare anche sulle parole del capo dello stato è il leader della Lega Matteo Salvini che non perde occasione per una aggiunta di campagna elettorale gratuita. “Con l’aiuto di Dio e del cuore immacolato di Maria siamo pronti a prendere il Paese per mano”, dichiara l’ex ministro da Bormio.