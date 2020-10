Maraio, i socialisti si stringono attorno a Zingaretti per perdita dolorosa

E’ morta a Roma Emma Di Capua, 85 anni, madre del segretario del Partito democratico e governatore del Lazio Nicola Zingaretti, dell’attore Luca, interprete del commissario Montalbano e di Angela. La donna era malata da tempo. Emma di Capua, conosciuta come Mimmi, proveniva da una famiglia ebraica romana. Quando aveva 7 anni riuscì per un caso a sfuggire, con la sorella e i genitori, ai rastrellamenti dei nazisti dell’ottobre 1943, mentre sua nonna Ester fu deportata ad Auschwitz.

“A Nicola Zingaretti – scrive in una nota il segretario del Psi Enzo Maraio – un abbraccio da parte mia e della comunità socialista per la perdita della cara madre, in questo momento di grande dolore. Giunga la nostra vicinanza anche ai figli Luca e Angela e a tutti i famigliari”.