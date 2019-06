Maraio incontra Barbagallo: “Un piano straordinario del lavoro”

Nel giorno in cui circa trecento lavoratori della Whirpool di Napoli sono arrivati sotto al ministero dello Sviluppo economico per chiedere certezze sul proprio futuro, il segretario del Psi Enzo Maraio ha incontrato il il segretario generale Uil, Carmelo Barbagallo. Sul tavolo il rapporto tra politica e sindacato. “Il rapporto tra politica, decisori e parti sociali, a partire dai sindacati – ha affermato Maraio in una nota – deve tornare centrale nel dibattito pubblico del nostro paese”. È stato un lungo incontro, “cordiale e proficuo. Ma soprattutto – ha aggiunto Maraio – è stato un confronto che ha avuto il carattere della concretezza sui temi che da sempre contraddistinguono la nostra azione politica: lavoro, merito e inclusione sociale”.

“Al segretario ho ribadito quello che ripetiamo da sempre: serve un piano straordinario del lavoro nella pubblica amministrazione e nella sanità, per far fronte alle difficoltà e al bisogno che sta colpendo specialmente il mezzogiorno d’Italia. Sono certo – ha aggiunto- che con il segretario Barbagallo e con il sindacato che rappresenta si aprirà una stagione collaborazione e condivisione delle priorità necessarie per lo sviluppo del paese” ha concluso Maraio.