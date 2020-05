“Il Governo sta imboccando la strada giusta per velocizzare la immissione di liquidità e per rispondere seriamente alle richieste di autonomi, imprese e famiglie. È necessario lasciare da parte ogni divergenza politica e trovare una linea comune per la ripartenza del nostro Paese”. E’ quanto scrive in un post su Facebook il segretario del Psi Enzo Maraio commentando le ultime decisioni del governo che dovrebbero essere varate a breve. E sul blocco della regolarizzazione degli immigrati che tanti problemi sta creando in diversi comparti già in forte crisi per i contraccolpi della pandemia del coronavirus, ha aggiunto: “Il M5S, bloccando la regolarizzazione dei migranti, ha messo in stand-by l’intero Decreto che contiene, tra gli altri, il reddito d’emergenza, il taglio dell’Irap, interventi per la scuola e l’infanzia e più soldi per cassa integrazione e lavoratori. È necessario superare ogni divergenza nell’interesse del Paese e proseguire, senza ulteriori esitazioni, sulla strada della detassazione, delle agevolazioni fiscali e della immissione di liquidità per rimettere in moto l’economia.

Intanto, in una nota della presidenza del Consiglio in riferimento al dl Rilancio si legge che “il presidente Conte, i ministri e le forze di maggioranza stanno lavorando senza sosta, confrontandosi costruttivamente e nel segno dello spirito di squadra, con un solo obiettivo: dare nelle prossime ore il via libera a una solida rete di sostegni, aiuti e investimenti a protezione di cittadini, famiglie e imprese alle prese con una crisi senza precedenti”. Non risulta intanto ancora convocato il Consiglio dei ministri per il varo della maxi manovra da 55 miliardi, che ieri si ipotizzava per questo pomeriggio: i tempi dipenderanno anche dall’andamento dei lavori del preconsiglio.