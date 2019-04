Maraio risponde a Paola Taverna: “Siete la caricatura di voi stessi”

“Ci ricordiamo della Signora Paola Taverna per “alti meriti”: la faccenda della casa popolare della madre e le sue ridicole piazzate puntualmente smentite dai fatti”. Lo ha scritto in un post su Facebook il segretario del Psi, Enzo Maraio, rispondendosi a un post della vice presidente del senato, Paola Taverna, poco rispettoso nei confronti del Psi. Nel post della vice presidente del senato campeggiava la scritta: “Pure del Psi. Della serie non si butta via niente. #Ilnuovocheavanza”.

“Un consiglio – continua Maraio – si occupi del crollo dei 5 Stelle e di questi ultimi mesi al governo. E sopratutto, si sciacqui la bocca prima di parlare del Psi, che è in grado di darle lezioni di storia e di civiltà. “Di Maio – conclude il segretario del Psi – si rifà a Pertini ma forse la Taverna non sa che Sandro era un socialista!”.