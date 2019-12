Il Segretario Nazionale Enzo Maraio e il Segretario Regionale Livio Valvano, insieme a una rappresentanza dei socialisti lucani, renderanno omaggio al poeta contadino Rocco Scotellaro.

Domenica 15 dicembre, alle ore 10.30, dinanzi alla sepoltura del Sindaco socialista, nel cimitero di Tricarico, i socialisti deporranno una corona di alloro e garofani, per riportare nell’attualità una energia civile e politica di un uomo che è stato uno dei massimi esponenti della letteratura italiana del novecento.

Per il Segretario Nazionale Enzo Maraio: “La battaglia civile, l’emancipazione del sottoproletariato, cioè i contadini di Tricarico e del Sud, nell’opera letteraria-culturale di Scotellaro sono i capisaldi del meridionalismo di cui si è sentita e si sente ancora oggi l’assenza nelle politiche del Governo nazionale e che negli ultimi decenni ha colpevolmente diviso l’Italia. È un capitale immateriale da valorizzare e spendere soprattutto oggi, nel contesto culturale e politico impoverito da tendenze traducibili nella mera gestione del consenso elettorale e del potere”.

Per il Segretario Regionale Livio Valvano: ”La sua ricerca sociale, la sua azione civile, concreta con l’esperienza di Sindaco della sua comunità e il tentativo di dare voce poetica a chi voce e rappresentanza sociale e politica non aveva, sono i tratti di una eredità culturale e politica che per i socialisti merita di essere ricordata, tramandata alle future generazioni e spesa nell’azione concreta degli amministratori lucani.