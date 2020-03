Vittoria Gualtieri, Maraio: “Centrosinistra unito vince”

“La vittoria di Roberto Gualtieri dimostra che il centrosinistra unito funziona e vince. Auguri a Roberto per il grande risultato e l’ampio scarto”.

Lo ha scritto in un tweet Enzo Maraio, segretario del Psi, non appena confermata la vittoria del centrosinistra che ha candidato Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia e delle Finanze, alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel Collegio Roma 1.

Anche Andrea Silvestrini segretario del Psi di Roma e Fabio Rollo, vice segretario della Federazione Metropolitana, hanno rimarcato, in una nota che “un centrosinistra che si dimostra unito e solidale ha le carte in regola per sconfiggere le destre”. E aggiungono: “respinto al mittente il primo tentativo della destra di mettere l’ipoteca su Roma in vista delle prossime elezioni amministrative del 2021. Siamo orgogliosi del risultato. Un importante passo in avanti del Partito Socialista di Roma che torna protagonista in questa città dopo tanto tempo. Un ringraziamento – hanno proseguito Silvestrini e Rollo- va a tutte le compagne ed i compagni del PSI che hanno dato il loro contributo sin da subito e a tutte le elettrici ed elettori socialisti che hanno sostenuto nelle urne Gualtieri”.