JESI – L’infermiera poetessa jesina Maria Teresa Chechile si candida alle elezioni regionali. Dopo aver fatto il pieno di premi letterari, la Chechile sceglie il Partito Socialista Italiano e il sostegno a Maurizio Mangialardi presidente per dare un contributo alla politica regionale delle Marche.

Si dice da sempre nel PSI perché cresciuta nel mito del presidente Sandro Pertini che descrive come «minuto come me ma agile, dotto, leale e concreto. Attraverso quel Garofano che mio padre portava all’occhiello e con quel Presidente, sono cresciuta incarnando i sentimenti di libertà e di coesione sociale che, come una ventata di freschezza, hanno scalfito e impresso in me tutto il senso di responsabilità, verso ogni cosa, ogni persona ogni dovere».

Nata a Zurigo, in Svizzera, classe 1971, è vissuta per un po’ di tempo a Milano fino ad arrivare a Jesi. Dal 1998 svolge l’attività di infermiera all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi.

Responsabilità, concretezza e lealtà sono i tre valori in cui crede:

«Ognuno di noi nasce per vivere come identità, sia essa in etica che come soggetto. È in quelle tre parole che il mio pensiero socialista racchiude la mia candidatura – dice Chechile -. Perché essere responsabili è il primo comando che ci deve guidare ad una morale politica giusta. Perché essere concreti è un bisogno che la società deve attuare e perseguire. Perché la lealtà è un valore con il quale ognuno di noi deve fare, prima o poi i conti».

E aggiunge: «Mi piace credere che ancora si può imparare, partendo da quelle semplici eppure sempre attuali parole Pertiniane: Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale. Voglio credere che ancora qualcosa di buono c’è. Nel segno socialista riformista e liberale.

A voi/ a noi la scelta».