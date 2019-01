Abbiamo aperto il 2018, con Gentiloni presidente del consiglio, Renzi, segretario Pd, e Riccardo Vice ministro.

Ci apprestiamo a entrare nel 2019 con Presidente del consiglio Conte, di un governo giallo verde, Renzi e il Pd ormai in caduta libera, e, pur all’interno di una disfatta, noi registriamo con soddisfazione l’elezione di Riccardo in Senato, e Longo alla Camera.

Va dato atto al segretario che pur con qualche giorno di ritardo dopo il 4 marzo ha avuto la capacità immediata di mettersi in discussione rassegnando le sue dimissioni in direzione nazionale, invitando tutti i gruppi dirigenti dei partiti della sinistra a seguirlo nel suo esempio.Non ricordo l’esito preciso di quella votazione in direzione, ma rammento che su proposta dell’allora coordinatore nazionale della segreteria vennero respinte senza un voto contrario. Allo stesso modo, purtroppo fu rinviato al mittente da tutti i partiti della sinistra l’invito a fare un passo indietro aprendo una nuova fase costituente, una sorta di Ulivo o unione2.0.

Questi che lo si voglia o no sono i fatti salienti accaduti nell’2018. Anzi é accaduto di più che una alleanza imprevista ha sbaragliato il campo,aprendo una stagione pericolosa per la democrazia perché l’unione tra il Sovranismo produttivo di Salvini e l’ideologia Maoista, da rivoluzione culturale dei Cinque stelle rischia di isolare il paese e rischia di cambiare la sua collocazione internazionale. Ormai, malati di provincialismo,non siamo capaci nemmeno di leggere i proclami incendiari e bellicosi di Putin che afferma di avere Missili intercontinentali di nuovissima generazione che non possono essere intercettati.

Ricordo ai vari nostalgici che la guerra fredda venne vinta anche perché Craxi contro i pacifisti di allora schierò i missili a Comiso, costringendo l’impero sovietico a una corsa ad armarsi che portò al suo disfacimento.

In questo contesto ed in questa situazione esplosiva, tutto il nostro dibattito congressuale sembra racchiudersi solo nel cambio della guardia,come che la cosa fosse normale e scontata. Bene non è normale, non è scontato che il partito, invece che discutere sulla linea politica e sulla prospettiva si accapigli solo sul nome del prossimo segretario.Non è ancora chiaro quello che succederà, a scanso di equivoci dico la mia. Nell’ultimo consiglio nazionale, conclusosi in modo caotico non è stato votato come previsto dallo statuto se il congresso doveva essere straordinario, non sono state votate le regole congressuali, come sempre è stato fatto. Riccardo ha si dichiarato di aver chiuso il proprio ciclo, ma solo un progetto politico organizzativo finanziario,che si ponga l’unità del partito a tutti i livelli può sostituirlo.

Il salto nel buio e l’avventurismo che rischia di far saltare il partito per aria lo lascio ad altri.

Marco Andreini

Segreteria nazionale