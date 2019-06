Come tutti sappiamo, il nostro neo segretario eletto ha scritto una lettera al gruppo dirigente di + Europa, proponendo la nostra adesione attraverso patto federativo, proseguendo nel percorso politico già praticato nelle elezioni europee.

Credo che i due documenti approvati nella assemblea di +Europa, pongano la parola fine a questa alleanza, a meno che non si intenda sciogliere il partito. Già nel titolo si capisce bene il messaggio inviato, +Europa è un partito, non più una federazione, Liberale, Democratica, Progressiva.

E vorrei sottolineare per i più realisti del re che il secondo paragrafo del documento approvato, ha come precisi destinatari le forze politiche che hanno condiviso con noi le elezioni, testuale citazione, chiedo cortesemente, secondo voi, a chi si riferiscono, abbiamo ancora bisogno di una risposta attraverso una raccomandata. La risposta è netta e chiara, siamo di fatto un partito che non si considera, ne di destra, ne di sinistra, ne di centro e abbiamo una vocazione, che non mettiamo in discussione, in economia, liberista, perché riteniamo una nuova ondata di liberalizzazioni una panacea per il paese.

Non solo, ma nel secondo documento approvato danno vita a un vero processo di tesseramento e di radicamento del partito sul territorio. Ovviamente sa va san dir che il simbolo non si tocca, figuriamoci se introduciamo una virgola di socialismo.

Si fa davvero fatica persino a trovare dentro quel documento l’anima radicale, tant’è che mi risulta che l’ala di Maggi sia in netta minoranza. É chiaramente diventato il partito di Della Vedova/Tabacci, con Pizzarotti che corre da solo.

Non è questa la nostra strada, almeno non è la mia, ma io voglio sentire non dal Segretario, perché in uno spirito unitario a mio parere un po troppo forzato ha cercato di camminare verso un percorso che è bene ricordarlo fu avversato nei territori nel dibattito congressuale.

Lo chiedo a Iorio e alla minoranza,ma davvero voi pensate che la nostra storia si debba chiudere dentro una forza liberale, ma davvero voi pensate che un partito socialista possa accettare una posizione economica dove di fatto non esiste il ruolo dello Stato, ma nemmeno l’ala più liberal del vecchio Psi accetterebbe una simile vision, ricordo che al tempo fummo i difensori delle partecipazioni statali cercando in tutti i modi di contrastare la loro svendita.

Noi abbiamo fatto un congresso straordinario due mesi fa, e abbiamo eletto un segretario che non ho alcun dubbio avrà la capacità di capire quale sia la strada da percorrere, già lo ha delineato nell’articolo sul Corriere, ma per quanto mi riguarda il congresso aveva già parlato chiaro, così come ha parlato chiaro nell’elezione di Riccardo a Presidente.

Non è più in campo caro Luigi un processo di federazione, ma una vera e propria adesione a + Europa, e nessuno di noi, ma immagino tu sia il primo potrà mai accettarlo, Riccardo ha tenuto in piedi il partito, insieme a tutti noi, evitando di sciogliersi nel Pd del 40% e noi non possiamo scioglierci, in un progetto lontano dai nostri valori.

Marco Andreini