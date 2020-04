Quando i posteri scriveranno la storia, ricorderanno questo periodo come uno dei più importanti della vita di questo pianeta, per chi lo ha letto, ho già scritto di questo aspetto, che nulla sarà più come prima.

Ma oggi mi preme parlare di noi, della nostra comunità e di come oltre che a noi stessi possiamo essere ancora utili al paese. Ricordo che quando Riccardo ci comunicò in modo inequivocabile la sua volontà di dimettersi da segretario, ci lasciammo andare in segreteria e non solo, nello sconforto più totale, non sapevano che fare, ma nonostante ciò non volevamo lasciare in nessun modo la guida del partito nelle mani di chi fino al giorno prima aveva sempre votato ogni documento del segretario, tanto è che le uniche voci critiche nel partito erano rappresentate in segreteria solo dal sottoscritto e qualche volta da Iorio.

Fin da quando mi battevo con Franco per allearci con Vendola, (e ricordo ai tanti smemorati che il partito alle europee del 2009 arrivo al 3,1% e solo l’accordo sullo sbarramento al 4% ci impedì di eleggere) sia il sottoscritto che tutta la sinistra del partito hanno sempre teso ad aprire le nostre porte, consapevoli come mai che piccolo è bello, ma che non serve a cambiare le cose. In questo, nonostante il mio sodale Franco, non l’avesse mai compreso a fondo avevamo un vero alleato nel partito che era proprio il segretario.

La casa dei riformisti, il cambio del nome, Italia bene comune, le varie alleanze elettorali, erano tutte figlie della solita idea, la ricerca di qualcosa che andasse al di la del partito e della sua organizzazione.

Purtroppo le cose sono andate in modo diverso dalle nostre aspettative, Vendola messo in minoranza ha fatto saltare il progetto e noi siamo rimasti obtorto collo sotto scacco del Pd, con il quale governavamo il paese. Attenzione alla memoria che a volte fa brutti scherzi, ai nostri congressi venivano presidenti del consiglio vedi Letta,capi di partiti ed esponenti di primo piano dell’internazionale socialista,visto il ruolo e l’impegno profuso da Pia.

Questi anni ci hanno portato dal disastro dell’2008 di cui pare qualcuno voglia rinverdirne i fasti gloriosi, al ritorno in parlamento ad eleggere con Sel 14 consiglieri regionali,ad arrivare al governo in un ruolo molto strategico.

Certo questo non ha condiviso con una nostra crescita elettorale,ma non possiamo dimenticare che il socialismo riformista ha subito negli anni un vero ostracismo ,e il partito rinato nell,’ 2008 nulla ha a che vedere con quello storico,se non come continuità sul piano intellettuale di menti politiche come Gennaro,Luigi,Mauro,che ci illuminano ogni giorno.

Mi pongo da un po di tempo una domanda,che so per certo si pongono tantissimi compagni.

Abbiamo fatto bene dal congresso ad oggi ?

La risposta non può che essere articolata e però è legittimo porcela,che nessuno venga a parlarmi di necessità di essere uniti, perché Riccardo in qualche modo ha sempre consentito una opposizione interna politica ,che non fosse ispirata solo da questioni di mera vendetta personale come purtroppo abbiamo ravvisato in chi ci ha condotti in tribunale.

La mia risposta senza alcun tentennamento è no, abbiamo sbagliato nella maniera più assoluta ,non perché Enzo abbia dimostrato di non essere all’altezza,ma perché è stato tradito il progetto politico organizzativo su cui si basava il rinnovamento. Perche quel rinnovamento anche generazionale si basava su una analisi complessa,ma positiva dell’operato del gruppo dirigente che ha sostenuto non senza mal di pancia la proposta di Nencini,che si basava sulla costruzione di una squadra che avrebbe gestito il partito in modo collettivo che tenesse conto di tutte le sfacettatture anche di linea presenti nel partito e che coinvolgesse soprattutto coloro che avevano sostenuto le tesi della maggioranza congressuale.

Dal giorno del congresso è cambiato tutto,la tesi politica vincente è stata stravolta nell’alleanza fallimentare nelle europee,la gestione attuale ha trasformato la fisionomia del partito ,per cui coloro che di fatto avevano accettato di buon grado il rinnovamento nella continuità si trovano in ogni territorio ad un angolo, perché la parola d’ordine sembra quella di chiudere con un passato definito fallimentare ,rottamare sembra essere il leit motiv.

In questo modo si spiegano anche i continui stop and go nel rapporto con Italia Viva

Bene il corona virus ci ha tolto la possibilità di confrontarci in Direzione e in consiglio nazionale,ma appena sarà possibile dobbiamo farlo, perché non è solo cambiato il mondo,ma è cambiato anche il modo di gestire il partito e dopo il corona virus dovremmo immediatamente ritarare le cose e capire se alcuni equilibri e alcune posizioni politiche sono minoranza o maggioranza nel partito,senza gridare allo scandalo e all,’untore e onestamente dobbiamo capire a chi giova tenere una posizione così filogovernativa nei confronti di un governo inadatto e inadeguato,rispetto a ciò che serve al paese che non è certo la riapertura di Campi e Bagnoli o la statalizzazione dell’economia come avrebbe proposto Bertinotti.



Marco Andreini