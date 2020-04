Sono davvero incomprensibili le motivazioni che hanno spinto il Presidente della Regione Calabria ad emanare l’ultima ordinanza relativa alla “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus.

Non solo infatti contraddice totalmente la linea tenuta dalla Regione stessa ed anche le ultime dichiarazioni ufficiali della stessa governatrice Santelli, sulla necessità di essere ancora prudenti in questa fase, ma addirittura anticipa le disposizioni nazionali, essendo in molti casi in palese contrasto con le stesse.

Esporre i cittadini calabresi, che finora hanno profuso enormi sforzi per contenere il contagio, ad un rischio oggettivamente altissimo, in una regione che dovrà fare i conti con i prossimi innumerevoli rientri di tanti corregionali residenti nelle zone più colpite dal virus e con un sistema sanitario palesemente inadatto ad affrontare una eventuale situazione di emergenza sanitaria, come successo in Lombardia o Veneto, è davvero folle e privo di ogni logica di buon senso.

Ci auguriamo che quanto decretato non risponda a logiche politiche di parte o ad ordini di scuderia provenienti dalle regioni del nord a guida centro destra, stante le ultime novità che si registrano in queste ore in parlamento.

Invitiamo pertanto il Presidente Santelli a ritirare immediatamente, nell’interesse della salute dei calabresi, l’ordinanza emessa, così da fugare ogni dubbio e soprattutto tutelare la salute di tutti noi.

Marco Occhiuzzi

Segretario della sezione PSI di Cetraro