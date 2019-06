Con questa nota, Marco Rapo e i socialisti di Rocca di Papa, salutano Emanuele Crestini sindaco di Rocca di Papa, deceduto dopo dieci giorni passati in terapia intensiva. Non c’è la ha fatta. E’ morto dopo aver salvato le vite dei suoi colleghi di lavoro. Come un comandante di una nave ha lasciato per ultimo gli uffici ormai in preda alle fiamme di un improvviso e tragico incendio. Emanuele, un Sindaco, un amico che ha dato la sua vita per salvare quella degli altri.

“Non solo un Sindaco, abbiamo perso un amico. Non ci sono parole che possano descrivere il dolore che in queste ore si sta vivendo. La nostra vicinanza ora è per la famiglia, i suoi cari per le persone che lo hanno amato, apprezzato come uomo, come padre, come punto di riferimento. Convinti che lassù, la sua stella sempre brillerà. Buon Viaggio Emanuele, buon viaggio Amico”