Marni stupisce ancora: ecco le nuove sneakers Banana

All’interno della sua ultima collezione Autunno/Inverno 2019-20 il brand Marni lancia la nuova scarpa da ginnastica Banana. La sneaker si contraddistingue per una silhouette dalla forma accentuata che ricorda chiaramente una banana ispirata alla pop art. La struttura in maglia tecnica stretch dal design minimalista è affiancata da una comoda suola amplificata. La Marni sneaker è disponibile in due diverse varianti, allacciata o slip-on, e in una vivace combinazione di cromatica. I riferimenti espliciti alla pop art sono ben evidenziati nei dettagli, come i due grandi cerchi allungati incisi nella suola che ricordano un ghetto blaster (grosso radioregistratore portatile utilizzato all’esterno nelle zone urbane). La calzatura attualmente è disponibile nelle boutique Marni, all’interno dell’e-store del marchio e in negozi selezionati in tutto il mondo.

Andrea Malavolti