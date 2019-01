Il Partito Socialista Italiano organizza per martedì 15 gennaio 2019, ore 21.15, presso il Circolo Alvaro Fantozzi, in Piazza della Concordia n. 22, un dibattito sul tema “Socialismo e antifascismo a Pontedera, ieri e oggi”.

L’iniziativa sarà presieduta e coordinata dal professor Maurizio Vernassa, docente di storia contemporanea all’Università di Pisa.Michele Quirici illustrerà la storia delle amministrazioni socialiste del Comune di Pontedera dagli anni ’20 del Novecento fino all’avvento del fascismo.

Massimo Novi illustrerà le schede del casellario politico centrale riguardanti i sovversivi e le procedure di epurazione dei medici e funzionari comunali fascisti dopo la Liberazione.

L’iniziativa sarà l’occasione per discutere della situazione politica attuale e rilanciare una cultura della memoria volta a rafforzare le radici democratiche e libertarie della città di Pontedera.

Introdurrà l’incontro Carlo Sorrente, segretario provinciale del Partito Socialista Italiano.

Massimo Novi

Coordinatore PSI Valdera