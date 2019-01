Poche righe per esprimere una sensazione che ormai è una certezza (per chi scrive, ovviamente). Il dibattito interno al nostro partito sta per arrivare al punto di esondare da qualsiasi principio di realtà. Le critiche non si risolvono in una proposta rimanendo così un grido muto, egoistico…esclusivamente rivolto al proprio ego. Questioni personali si impongono su analisi politiche, il dissenso non riesce a farsi analisi lucida e sintesi. Spesso falsificando clamorosamente la realtà delle cose e umiliando la trasparenza e il lavoro di chi cerca di dare un contributo. Così facendo si danneggia tutto e viene il dubbio che le critiche non abbiano lo scopo di arricchire il dibattito interno ma, all’opposto, di svilire pubblicamente l’immagine di un partito in movimento. Ci si avvita in solipsismi che eludono la ragione e non tracciano una linea. Così rischiamo di non poter procedere in nessuna direzione… che sia questo l’obbiettivo che taluni si propongono?

E’ mai possibile che non si riesca a avvertire l’urgenza di un mondo che è cambiato al punto tale di aver segnato l’ingresso di una nuova era ? E’ mai possibile che non ci si renda conto che occorrono una nuova sintassi e un nuovo lessico per comunicare e spiegare (e quindi provare a formulare analisi e proposte) i nuovi needing? Siamo così ciechi da non voler vedere che i tempi cambiano perché il cambiamento è la vita stessa? Vogliamo rimirarci nello stesso specchio sperando di ritrovarci esattamente come eravamo? Non ci accorgiamo che il tempo segna, le rughe compaiono come giusto che sia su volti che testardamente non accettano di vedersi diversi…e finiscono per sembrare volti di bambini invecchiati. Facendo così una fine peggiore e più patetica di Dorian Gray.

I singhiozzi del dolore di un epoca nuova reclamano un atto di volontà. Affinchè non si rischi tutti di restare con le parole bloccate in gola, in un grido muto e senza significato. Dotarsi di segni, significati e significanti…una semiotica e una semantica che ci tanga insieme per procedere lungo i binari della “gettatezza della vita”. Pronti a saper guardare e ascoltare l’altro da noi.

Massimo Ricciuti

PSI-Napoli