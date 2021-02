“Matteotti per le scuole”, pubblicato il bando del concorso

Il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con la Fondazione di studi storici “Filippo Turati” e la Fondazione “Giacomo Matteotti”, ha pubblicato il bando per il VI edizione del concorso Matteotti per le scuole.

Il concorso intende favorire lo sviluppo, attraverso la formazione di cittadini consapevoli, di una cultura della cittadinanza attiva, della conoscenza e del rispetto delle istituzioni e dei valori fondanti di una società civile. Obiettivo del Concorso è quello di stimolare gli studenti a riflettere, in maniera critica e creativa, sul valore della testimonianza etica e civile di Giacomo Matteotti, realizzando elaborati scritti, grafici o multimediali – in collaborazione con i familiari, gli insegnanti, gli amici e le Istituzioni – per condividere un esperienza di formazione civile e di partecipazione attiva. Oggetto specifico del concorso sono la memoria, il racconto o la rappresentazione di fenomeni o fatti legati alla vita e all’opera di Giacomo Matteotti e alla sua lezione di liberta portata sino al sacrificio della vita.

il concorso è rivolto agli alunni della scuola secondaria di secondo grado e intende contribuire a ricordare il politico polesano che ha sacrificato la propria vita per la piena attuazione dei valori democratici e dei principi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale, sociale ed economia del Paese.

Al fine di agevolare la più ampia partecipazione, la sesta edizione è presentata agli studenti e ai

docenti in alcuni brevi video illustrativi disponibili a questo link

Sono anche disponibili , a richiesta di quanti siano interessati, collegamenti su piattaforme telematiche di introduzione e guida al Concorso. I collegamenti, in forma di webinar, saranno riservati agli insegnanti e agli studenti degli Istituti che manifestino la loro adesione comunicandola agli indirizzi email info@fondazionematteottiroma.org o segreteria@fondazionestudistoriciturati.it e saranno tenuti secondo modalità concordate con le scuole.

A quanti ne faranno richiesta saranno inviate a titolo gratuito copie del volume Matteotti 90 nelle

scuole, I giovani e la lezione civile, morale e politica di un martire per la democrazia, realizzato

dalle Fondazioni organizzatrici in occasione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo

Matteotti. Il volume, di 118 pagine e ampiamente illustrato, è corredato da un DVD con materiale

audiovisivo originale e sarà distribuito sino a esaurimento delle disponibilità.

Scarica il bando di concorso