Vogliamo ringraziare tutte le Compagne ed i Compagni che, Domenica 10 marzo, hanno partecipato numerosi all’Assemblea Congressuale della Federazione milanese, per eleggere i Delegati al Congresso Nazionale straordinario, che si terrà a Roma il 29/30/31 marzo, e a quello Regionale, che dovrà tenersi entro il mese di luglio 2019. All’assemblea hanno partecipato i due Candidati alla carica di Segretario nazionale:

Vincenzo Maraio (Mozione ” il domani è adesso”) e Luigi Iorio (Mozione “ Identità socialista per cambiare davvero”).

Siamo orgogliosi e li ringraziamo per avere deciso di essere presenti alla nostra assemblea e cogliamo l’occasione per ringraziarli anche per il loro contributo e l’ impegno assunto per rinnovare e rilanciare il nostro Partito. Una bella giornata, un confronto serio sui contenuti delle due mozioni,

sull’attualità politica, con la consapevolezza, che se pur, in questa occasione, per via delle due mozioni, siamo chiamati a fare scelte diverse, siamo comunque tutti parte integrante e stiamo “ giocando” per e nella stessa

squadra: Il Partito Socialista Italiano.

Al termine degli interventi si sono votate le due mozioni con le relative

liste dei candidati a ricoprire il ruolo di Delegati al Congresso Nazionale.

La Mozione “ Il domani è adesso” con Vincenzo Maraio Segretario, ha espresso i seguenti 9 Delegati:

1) BROI MAURO

2) CRO ANTONINO

3) FORCELLA GIACOMO

4) MAGGI CALOGERO

5) RANIERI FRANCESCO VINCENZO

6) PARLATO MASSIMO

7) CASSAVIA GALDINO

8) BIUSO GIUSEPPINA

9) RUSSOTTO ROSARIO

La Mozione “ Identità socialista per cambiare davvero” con Luigi Iorio Segretario, ha espresso i seguenti 3 Delegati:

1) FUSTO LUIGI

2) GIORDANELLI ROCCO

3) SCOZIA ANGELO

Con l’occasione vi comunichiamo che la chiusura del tesseramento 2018, grazie all’impegno di tutti, voi si è chiusa con le stesse percentuali di iscritti del 2017. Vi informiamo che la campagna di iscrizione 2019 avrà inizio col prossimo mese di aprile. Vi invitiamo a partecipare alla MANIFESTAZIONE ANTIFASCISTA organizzata dall’ANPI SABATO 23 MARZO DALLE 9.30 presso il piazzale del CIMITERO MONUMENTALE di Milano

Saremmo presenti con le nostre bandiere. Vi ricordiamo anche la tradizionale MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE per la quale seguiranno specifici

comunicazioni. Ringraziandovi ancora per la passione, l’impegno e il senso di appartenenza al PSI vi segnaliamo che di norma le riunioni di Segreteria, della scrivente Federazione, si tengono nella giornata di lunedì a partire dalle 18.00.

Mauro Broi