Pubblico questo documento perché l’Avanti è il giornale di tutti i socialisti, ma è giusto che chi dirige il giornale esprima le sue idee che non coincidono con quelle dei firmatari. Considerare l’allargamento della comunità socialista ai radicali alla stregua di un’eresia fa a pugni con la storia socialista degli ultimi cinquant’anni e in particolare con la scelta dello Sdi e di quasi tutti i sottoscrittori questo documento, compiuta in occasione delle elezioni del 2006 quando venne presentata proprio la lista della Rosa nel pugno.

Tuttavia l’iniziativa di Firenze non certifica la nascita di una nuova lista nè tanto meno di un nuovo partito. Il titolo “Verso la Rosa nel pugno” è eloquente. Peraltro essa non confligge con la proposta di Calenda di formare una più ampia alleanza europeista. Ne parleremo al congresso se avremo la possibilità, e me lo auguro, di svolgere un congresso senza contrapposizioni aprioristiche e tutto giocato sul confronto politico.