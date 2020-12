MENO OCCUPATI

L’Inps dal suo Osservatorio sul precariato ha rilevato: “Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nei primi nove mesi del 2020 sono state 3.801.000, con un calo rispetto allo stesso periodo del 2019 del 34%. Le cessazioni complessive nello stesso periodo sono state 4.058.000, in forte diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-21%)”.

Il saldo annualizzato, vale a dire la differenza tra flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, dopo aver raggiunto il valore più basso a giugno (-814.000) è lievemente migliorato segnando a settembre -669.000. Il calo delle assunzioni ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, risultando però più accentuato per le assunzioni con contratti di lavoro a termine (intermittenti, somministrati, a tempo determinato).

Se l’Inps ha evidenziato il crollo occupazionale, la Confesercenti nel suo Report ha lanciato un altro allarme sui consumi: “Nel 2019 nuovo crollo dei consumi e forte aumento di chiusure dei negozi in Italia”.

I dati forniti da Confesercenti dimostrano che la crisi nel commercio non è ancora finita a seguito della nuova frenata della spesa delle famiglie già prima del Covid.

Secondo le stime di Confesercenti nel 2019 c’è stata una riduzione del -0,4% delle vendite, pari a una perdita di oltre 1 miliardo euro rispetto all’anno precedente, il risultato peggiore degli ultimi 4 anni. L’associazione dei commercianti ha anche calcolato che dal 2011 al 2019 ci sia stata la chiusura di circa 37mila i negozi per una perdita stimata di 3 miliardi di euro di investimenti delle imprese. “Un vero e proprio disastro esacerbato dall’aumento delle vendite on-line che spesso sono fatte presso grandi retail digitali stranieri, con la conseguenza che i piccoli negozi scompaiono, creando disoccupazione nel settore e degrado pubblico nelle città”.

Con la presenza dell’effetto Covid, la situazione è peggiorata notevolmente. L’indice dei consumi di Confcommercio è tornato a registrare a novembre una riduzione a doppia cifra (-16%), a causa della contrazione della domanda nel comparto dei servizi ed in particolare del turismo che si appresta a chiudere l’intero 2020 con cali che si approssimano, o superano, il 50%, come si legge in una nota secondo cui l’ultimo trimestre del 2020 è caratterizzato da un marcato indebolimento del quadro economico, seppure di intensità più ridotta rispetto a quanto sperimentato in primavera.

Anche dal Centro Studi di Confindustria arriva una nota negativa dove si legge: “La pandemia chiude male il 2020 e zavorra il 2021, i servizi sono di nuovo in rosso e regge a fatica l’industria”.

Anche se l’andamento della crisi economica indotta dal Covid segnerebbe un profilo a V meno profondo, secondo gli economisti di Confindustria: “Il forte rimbalzo nel terzo trimestre (+15,9%) ha sostenuto il Pil italiano di quest’anno, ma la seconda ondata di epidemia da fine estate e le restrizioni per arginarla fanno stimare un nuovo calo nel quarto trimestre. Ciò causerà un trascinamento statistico peggiore al 2021, che parte più basso. Il risultato è una minore caduta nel 2020, ma meno rimbalzo l’anno prossimo”.

Dunque, non c’è nulla di cui rallegrarsi per le prospettive economiche del 2021. Bisognerebbe pensare alle proiezioni di medio e lungo periodo. Invece, si ha la sensazione di essere condotti da nocchieri che navigano a vista, affetti da logiche populiste, nell’illusorio tentativo di ottenere consensi elettorali. In realtà, gli aiuti per superare la crisi, i cosiddetti ‘ristori’, sono ben poca cosa: somigliano più ad una elemosina assistenziale che ad un indennizzo risarcitorio dei danni subiti dall’emergenza Covid.

Indubbiamente, il futuro dell’Italia si giocherà con i 209 miliardi del ‘Recovery Fund’, ma non si sa ancora come verranno spesi in assenza di una strategia e di un piano economico credibile per la ripresa economica del Paese.

Salvatore Rondello