Meno votanti, meno democrazia

Si è votato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna. Sette candidati a Presidente, 24 liste e 1840 candidati a consigliere regionale. Questi dati hanno bloccato la mia attenzione, come, penso, quella di chi è abituato a cercare di capire le cause degli accadimenti politici. Le tornate elettorali hanno anche un contenuto sociologico, che, se capito, aiuta ad interpretare gli umori della società e ad orientare la politica. La bassa percentuale dei votanti ( 53,7%), avrebbe dovuto provocare riflessioni. Se nemmeno l’elevato numero di candidati è riuscito a trascinare gli elettori alle urne, c’è di che preoccuparsi. Questo risultato segue il 37,7% dell’Emilia Romagna del 2014; il 53,1% dell’Abruzzo, del 10 u.s.; il 48,6% del Friuli, del 2014. Il vincitore ha raccolto il 47,8% del 53,7% degli elettori, che corrisponde al 22% degli iscritti nelle liste elettorali. Mi ero predisposto a leggere articoli di sociologi, commentatori politici e filosofi (alla Cacciari), aventi per oggetto l’inflazione dei candidati e l’elevato astensionismo. Invece, quasi niente. Nelle infinite trasmissioni radiofoniche e televisivi, è prevalso un solo argomento: la sconfitta dei 5Stelle.

L’articolo di Biagio de Giovanni, nel quale si accenna alle differenze tra le elezioni nazionali e quelle locali, mi ha incoraggiato ad esporre le mie considerazioni. Gaber cantava: “Democrazia è partecipazione”. Se un popolo diserta le urne, non partecipa. Se alle basse percentuali dei votanti togliamo quelli, che vanno perché obbligati o perché familiari dei candidati, il valore della partecipazione si riduce ulteriormente. Se leggiamo le percentuali dei votanti alle elezioni politiche nazionali, dalla nascita della Repubblica ad oggi, passiamo dal 92,19% del 1948 e dal 93,81 del 1953 al 75% del 2013 e al 72,9% del 2018. Non solo per Gaber, anche per me, “democrazia è partecipazione”. Mi viene da fare una considerazione: Alla fine del fascismo, il popolo italiano manifestò, con la quasi totalità degli elettori al voto, una fame di democrazia. Negli ultimi decenni, andare a votare, sembra un atto facoltativo, senza “fascino democratico”. Ci deve essere una ragione. Secondo me, nelle democrazie, i cittadini hanno diritti e potere contrattuale. Cosa inesistente oggi. Perché, qualcuno parla di democrazia illiberale e Wei Wei ha affermato che “Non c’è dittatura più pericolosa di quella, che non ha bisogno delle divise”? Per controllare la società e bloccare i cittadini, vengono utilizzate le 10 strategie di Noam Chomsky.

Ripetere, con molta frequenza, che le forze politiche tradizionali ( socialismo e popolarismo) non esistono più, è funzionale ai populismi, di destra e di sinistra. Filosofi, sociologi e Santi hanno affermato che ogni tempo prepara quello successivo. Quello attuale, cosa prepara e da chi è stato preparato? La società rassegnata di cui parla De Masi osserva il divenire, che è preparato dai mercatisti e dai Club internazionali. Questi si sono comportati come la mosca del film The Fly, plasmando, un poco alla volta, la società a loro immagine. Avere avuto come Presidente del Consiglio Monti, il Presidente degli Universitari Mercatisti e la Fornero, suo braccio esecutore, ha contribuito a far prevalere le ”quantità” sulle “qualità”. E, tra le “quantità”, quelle dei ricchi hanno assorbito quelle della classe media e dei giovani in cerca di lavoro. Purtroppo, il popolo ha assorbito la Fake News “ sono morti i partiti”, diventando merce per i Mercatisti. Inoltre, l’aver fatto assurgere l’Innovazione a unico strumento valido per provocare la crescita del PIL e dell’occupazione, ha fatto perdere fiducia nella Politica.

Le forze, arbitrariamente chiamate politiche, non competono, ma si lottano, utilizzando, come armi, sentimenti non argomenti. Infatti, non si indicano con le qualifiche ideologiche, ma con appellativi: fascisti, razzisti, buonisti, berlusconiani, salviniani, grillini, ecc. Quanto avvenuto in Sardegna, invece di provocare riflessioni per capire il che fare e per frenare la tendenza negativa, innaffiando i valori, che persuasori hanno fatto essiccare, ha prodotto solo il ritornello: “i 5Stelle hanno perso 300 mila consensi”, con l’intenzione di estendere l’insuccesso a livello nazionale. Tentativo avventato. Anche i bambini capiscono che, con 24 liste e 1840 candidati, i movimenti senza base ideologica e senza il collante di ideali, nati per essere “contro” e per fare moralismo, non possono confermare i risultati avuti in altre condizioni. Nelle elezioni politiche nazionali i concorrenti dei 5Stelle erano in numero inferiore. Molti elettori li hanno utilizzati, come strumento per dare una sberla al PD. Nelle elezioni Regionali Sarde, chi non voleva votare DP aveva diverse opzioni e diverse motivazioni. Un fenomeno simile si era già visto in Friuli, in Abruzzo e alle amministrative di Avellino. Speriamo che ritorni la fame di democrazia.

Luigi Mainolfi