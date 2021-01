QUESTIONE DI BUON SENSO

Governo ancora scosso dalle forti tensioni interne. Continua l’affondo di Italia Viva che con una intervista del ministro Bellanova sul Messaggero di sabato mattina ha detto che per lei è Inutile “che mi convochiate se il piano relativo al Recovery Plan non arriverà 24 ore prima del Cdm”. E il leader di Italia Viva, dal suo profilo account, incalza: “Questi non hanno ancora scritto il testo del Recovery Plan. Ma che cosa stiamo aspettando?”. I 5Stelle con Crimi parlano di “atteggiamenti irresponsabili” che mettono a rischio tutto il lavoro fatto fino a questo momento. Il Partito Democratico invita ad evitare “crisi al buio” e invoca “un vero patto di legislatura che rilanci l’azione di governo”.

“Non siamo mai stati e non saremo noi a bloccarlo – ha detto ancora il ministro Bellanova nell’intervista -. Finché ci sarà lo spazio per migliorarlo lo faremo – ha aggiunto -. Ma se il Piano puntuale non dovesse arrivare almeno 24 ore prima del Cdm, allora evitassero di convocarmi”.

Dal segretario del Psi Enzo Maraio arriva un messaggio per fa prevalere il buonsenso: “Per l’Italia – ha sottolineato Maraio intervenendo al seminario ‘Rifare l’Italia’ organizzato dalla Rivista Mondoperaio e dalla Fondazione Socialismo – prendere 37 miliardi del Mes, a cui si aggiungono i fondi destinati alla sanità del Recovery Plan, darebbe l’opportunità di modificare e dare respiro al sistema sanitario pubblico. Bisogna riorganizzare la medicina territoriale, andando verso la costituzione di equipe multidisciplinari in grado di decongestionare i pronto soccorso degli ospedali, e recuperare la carenza atavica del personale medico e infermieristico attraverso un grande piano di assunzioni per dare anche risposte immediate al precariato. Dire “no” a quei soldi non è solo insensato ma dannoso”.