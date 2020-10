Mes…statori?

Ancora a proposito del Mes. Von der Leyen: non ci sono condizionalità. Nota truffatrice. Gentiloni: non ci sono condizionalità. Un contaballe al soldo della Germania. Prodi: non ci sono condizionalità. Un ex presidente di Commissione in cerca di rinascita. Draghi: non ci sono condizionalità. Un banchiere che non sa nulla dell’Europa. Bonino: non ci sono condizionalitá. Una ex commissaria che vuol propagandare un partito mai nato. Cucciarelli: non ci sono condizionalità. Un aspirante presidente del Consiglio frustrato anche per la spending review. Berlusconi. Non ci sono condizionalità. Un politico al declino e un po’ cotto. Visco: non ci sono condizionalità. Un governatore contro gli interessi del suo paese. Io una condizionalità la inserirei, visto che non siamo tutti uguali. Quella di non far parlare gli ignoranti….