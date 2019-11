Mes, vertice a Palazzo Chigi non ha trovato soluzione

A palazzo Chigi, in mattinata, il premier Giuseppe Conte ha presieduto un vertice sul Mes, il fondo europeo salva stati. Presenti i ministri Luigi Di Maio, Enzo Amendola, Roberto Gualtieri, Federico D’Incà, Luigi Marattin per Italia viva e Fassina per Leu. Al vertice ha partecipato anche il capo delegazione del Pd Dario Franceschini.

La maggioranza non ha ancora raggiunto una soluzione sulle modifiche del Fondo salva Stati. Al termine del vertice, Marattin ha detto: “Si continua a ragionare sul fondo Ue. Oggi c’è stato uno scambio di opinioni per approfondire il tema, quindi la riunione è stata aggiornata perché ognuno aveva degli impegni. C’è stata una buona discussione sul merito anche se è evidente che ci sono ancora valutazioni diverse. Ci sono problemi tecnici importanti anche appassionanti su cui la maggioranza sta ragionando bene sul merito, continuiamo a ragionare e troveremo sicuramente una linea comune. Se ci sono problematiche nel merito si arriva sempre prima o poi, una soluzione ovviamente non è stata raggiunta stamattina ma sono sicuro e convinto che ci si arriverà perché in ballo c’è qualcosa di importante. Quanto al prosieguo del confronto, ci dobbiamo risentire nei prossimi giorni”.

Immediatamente, Matteo Salvini ha sferrato un nuovo attacco parlando a Unomattina: “Il Mes è un trattato che rischia di far saltare i risparmi degli italiani, è un modo di fare terrorismo, sarebbe un trattato folle, un organismo privato decide di quanto tagliare i fondi delle banche per salvare le banche tedesche. Non vorrei che Conte, o chi per lui, avesse preso un impegno per salvare la poltrona. Se così fosse sarebbe alto tradimento, che viene punito con il carcere, ha spiegato Salvini, che si è detto pronto a confronto con Conte. Abbiamo sempre detto no. Sono pronto a un confronto con Conte su questo, se viene qui fa la figura del bugiardo o dello smemorato, sono pronto quando vuole”.

Il ministro dell’Economia Gualtieri è intervenuto per difendere la riforma. A quanto si apprende da fonti di maggioranza, nel corso del vertice a Palazzo Chigi non avrebbe mancato di sottolineare quello che lui stesso, e l’intero Pd, considerano un paradosso: trovarsi a difendere e spiegare una riforma attaccata da chi nell’estate scorsa l’aveva negoziata e firmata, nello specifico la Lega, all’epoca forza di governo, e ora sul piede di guerra contro la ratifica del Mes.

Il clima dell’incontro è stato descritto come positivo e costruttivo, nonostante che siano rimaste le distanze, tanto che sarà necessario un nuovo incontro. Il vertice sarebbe stato molto tecnico, con il responsabile dell’economia, testo alla mano, pronto a spiegare e tentare di fugare i dubbi, in particolare quelli sollevati dal M5S e da Leu, in particolare da Stefano Fassina. Passi avanti, secondo le stesse fonti, sarebbero comunque stati fatti. Adesso, sicuramente, molti dubbi sono stati parzialmente superati.

In un’intervento sul Sole 24 Ore, l’economista Paolo Savona, commentando i possibili riflessi che avrà l’approvazione del Consiglio dell’Ue sul Meccanismo europeo di stabilità, ha sostenuto: “Resto dell’avviso che l’Italia non avrà la necessità di ricorrere al Fondo perché il suo debito pubblico è solvibile e non è esposto a rischi di ridenominazione, salvo che non sia soggetto di un forte attacco speculativo mosso da istanze di possibile guadagno o da politiche a noi contrarie che violano i fondamenti dell’Unione europea. È da qui che si deve partire per un giudizio sull’utilità del nuovo strumento. Ai massimi livelli politici nazionali e continentali si sente ripetere che la costruzione europea è incompleta, ma se si esce dall’incompletezza per entrare in un’altra, il problema resta irrisolto. Si hanno motivi di credere che il Mes si fermi a metà strada di una strada giusta. Ben venga quindi lo strumento, se si prefigge di di disporre di fondi per dare stabilità ai Paesi membri che sperimentano o sono minacciati da severi problemi finanziari e se interviene come prestatore di ultima istanza. Il problema è però se esso opererà come tale. In quanto prestatore di ultima istanza occorre che la dotazione del Mes sia illimitata per scoraggiare attacchi speculativi e tempestiva per rendere efficace l’intervento”. Però, secondo il prof. Savona: “Il Mes non ha questa possibilità perché il suo capitale sarà di 705 miliardi di euro (l’Italia contribuirà per il 17,8% pari a 125 miliardi, di cui 8 da versare subito) e opererà sotto incisive condizionalità. Poiché può però raccogliere fondi sul mercato, la sua inadeguatezza a svolgere la funzione può essere colmata. Occorre però che al Mes venga attribuito il potere di risolvere il problema dell’assenza di un European safe asset, cioè di un’obbligazione garantita che serva a fermare in Europa il risparmio che si andava spostando sui titoli americani a seguito dei maggiori tassi pagati sugli American safe asset ma soprattutto per agganciare i ricavati delle emissioni di questo strumento per avviare a soluzione gli eccessi di debito pubblico rispetto ai paramenti di Maastricht”.

L’economista Paolo Savona ha così lanciato una proposta: “L’European safe asset ridarebbe fiducia al risparmio oggi penalizzato da tassi di rendimento negativi o positivi se legati al rischio di mercato, un problema che la politica monetaria ha difficoltà a trattare. La mia proposta è che il Mes diventi lo strumento europeo per affiancare la Commissione nel compito di risolvere gli eccessi di debito pubblico rispetto ai parametri stabilità a Maastricht, concedendo crediti agli Stati che lo richiedono; ad esempio per non andare sul mercato con titoli di Stato di nuova emissione e per avviare un piano di riduzione di quelli in circolazione. Per garantire che l’onere non ricada sui Paesi membri del Mes, lo Stato membro che beneficia dell’intervento deve concedere sui prestiti ottenuti una garanzia di rimborso privilegiato rispetto agli altri debiti, come già accade nelle emissioni in dollari, che hanno uno spread decisamente inferiore a quelli denominati in euro. Un meccanismo siffatto sostituirebbe la necessità di definire, come proposto nell’Annesso III del Trattato costitutivo del Mes, criteri rigidi di ammissibilità degli Stati membri e ricevere assistenza precauzionale, che comporta la sostituzione di un potere di scelta politica con regole predeterminate, rendendo rigido e quindi inefficace l’esercizio della funzione di ultima istanza contro la specualzione; esso contribuirebbe anche a rafforzare l’azione di controllo della Ue sulla finanza pubblica dei Paesi membri che fanno ricorso al Fondo”.

Quando il ministro delle Finanze di Berlino, Olaf Scholz, illustrò la sua proposta per il completamento dell’unione bancaria, il collega di Roma, Roberto Gualtieri, fu critico, sottolineando i rischi per il nostro Paese di uno schema che penalizzerebbe istituti, come quelli italiani, che detengono forti quote di debito pubblico nazionale. Il governo non è stato però altrettanto critico con il disegno di riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes), che alla proposta di Scholz è fortemente intrecciato e persegue un analogo obiettivo: limitare lo spazio di manovra della nuova presidente della Bce Christine Lagarde, che intende proseguire la politica accomodante di Mario Draghi ma non ha lo stesso capitale di credibilità, e mettere al riparo una Germania sull’orlo della recessione dalle possibili conseguenze di un tracollo di Deutsche Bank.