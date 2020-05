METODO E POLITICA

“C’è, intanto, una questione che è al contempo politica e di metodo che va sottolineata: se le forze politiche di maggioranza non capiranno che bisogna abbandonare le divergenze politiche e giocare tutti insieme dalla stessa parte del campo, gli effetti dell’impatto della crisi saranno più veloci perché la politica avrà, colpevolmente, rallentato il processo di ripresa”. E’ quanto afferma il segretario del Psi Enzo Maraio in una intervista all’Avanti!.

Segretario, dopo queste settimane di chiusura quali dovranno essere i passi successivi?

Bisogna pensare alle categorie più colpite e concentrarsi sul lavoro, difficile e straordinario, da fare nelle prossime settimane; gli autonomi, le famiglie, l’esercito delle partite iva senza tutele, le piccole e micro imprese che rappresentano oltre il 90% del sistema imprenditoriale italiano. Iniziare da un provvedimento su tutti: posticipare le scadenze fiscali di giungo a fine anno per dare ossigeno a commercianti e autonomi. Se non ripartono le imprese sarà difficile far ripartire il paese.

Nella prima fase il problema era contenere in contagio. Ora bisogna rilanciare il Paese…

La fase 2 sarà persino più complicata da gestire rispetto alla fase 1, perché ogni “errore” o tentennamento della politica o fuga in avanti da parte dei cittadini ci potrebbe riportare al dramma dell’immobilismo o, peggio, del ritorno del contagio. Chi ha responsabilità pubbliche deve rispondere a una domanda decisiva: come far conciliare la sicurezza delle persone, la tutela della loro salute e il diritto al lavoro e alla dignità?

Il Parlamento è stato pesantemente ridimensionato nelle sue funzioni. Cosa ne pensi?

I socialisti hanno rivendicato sin dall’inizio la centralità del ruolo del Parlamento. Abbiamo contestato al governo l’eccessivo ricorso ai Dpcm. Da una parte ai cittadini servono norme semplici e chiare da rispettare e, dall’altra, non si può negare alle forze politiche un diritto impresso nella Costituzione: il Parlamento deve esercitare i suoi poteri di indirizzo e controllo dell’esecutivo. A maggior ragione nei momenti di difficoltà e di emergenza. La pandemia ha messo in luce criticità che erano già presenti nel nostro paese: ora la priorità è semplificare le norme e sburocratizzare le procedure di attribuzione degli aiuti economici che i cittadini si aspettano.

Il caso Bellanova ha messo in luce all’interno dei Cinque Stelle posizioni poco sensibili verso determinati temi sociali. Ideologia o cosa?

La proposta sulla regolarizzazione dei migranti in agricoltura è condivisibile. Come al solito le forze politiche si sono divise sulla base di posizioni ideologiche che non dovrebbero avere ragione di esistere quando si tratta di problemi atavici del nostro paese. Come si fa a non essere d’accordo con chi chiede di evitare lo sfruttamento, il lavoro nero, il caporalato?

Cosa pensi di quando fatto dall’Europa in questi mesi? Ha fatto abbastanza?

Non solo l’Europa poteva fare di più, ma anche le forze politiche di maggioranza non hanno dimostrato coesione ed unità su un tema come il Mes. Dividersi su questo fronte e discutere sull’opportunità di usare il fondo salva stati, considerando che questo potrebbe avere un ‘costo politico’ di ricaduta sull’equilibrio di governo, è un atteggiamento incomprensibile. Un fondo con tassi agevolati e senza condizioni non solo è utile per affrontare questo periodo di emergenza, ma in caso di una nuova ondata di contagi, che scongiuriamo ma non si può escludere, costringerebbe l’Italia a usare i 37 miliardi per le spese sanitarie. Meglio usare subito quei soldi e mettere in sicurezza le lacune della nostra sanità.

Il prossimo autunno si svolgeranno le elezioni regionali. Saranno un appuntamento determinante. Come si presenteranno i socialisti?

Le prossime settimane saranno decisive. Le elezioni regionali che si svolgeranno probabilmente nel prossimo autunno, faranno da spartiacque di una stagione nuova da costruire, sia per il governo ma anche per le forze politiche di centrosinistra. Innanzitutto si segnerà il perimetro delle alleanze della coalizione. L’auspicio è che il centrosinistra si presenti unito in tutte le regioni che andranno al voto evitando divisioni che possano regalare terreno alla destra, penso al caso Puglia. I socialisti saranno presenti con il proprio simbolo ovunque possibile e promuoveranno alleanze con chi condivide i nostri valori e il nostro programma: impiegheremo tutte le energie per tornare nelle istituzioni regionali e riportare al centro una forza laica e di sinistra che ha sempre contribuito con idee e proposte utili a costruire un’Italia più moderna.